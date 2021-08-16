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Чорно-біла червона доріжка: кращі наряди з відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю

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Катерина Сільченко, ОМКФ
Фото: Instagram katyasilchenko | Катерина Сільченко із супутницями

Ведучими заходу стали Олег Панюта та Яніна Соколова, а запрошеними зірками "великого кіно" стали режисер Террі Гілліам й актор Даніель Брюль.

Відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю пройшло увечері 14 серпня в Оперному театрі. І вже традиційно, головною подією церемонії стало дефіле селебріті на червоній доріжці, яке тривало понад дві години. Цього року більшість запрошених вирішили звернутися до чорно-білої гами в нарядах. Про це пише "Думська".

Ведучими церемонії стали журналісти та телеведучі Олег Панюта та Яніна Соколова. А також ОМКФ відвідав актор Даніель Брюль, зірка серіалу "Колонія Дігнідад" і серіалу "Алієніст". Брюль, до речі, на кінофестиваль привіз свій дебютний фільм, над яким він працював як режисер — "Поганий сусід".

Актор Даніель Брюль, продюсер Марті Грунерт
Актор Даніель Брюль і продюсер Марті Грунерт
Актор Даніель Брюль, продюсер Марті Грунерт
Актор Даніель Брюль і продюсер Марті Грунерт

Усього цьогоріч у програму ОМКФ увійшли 65 фільмів виробництва України та інших країн світу. А в рамках ОМКФ відбудеться показ шести фільмів режисера Террі Гілліама в рамках ретроспективи. А також відбудеться творча зустріч із режисером.

У головному фестивальному кінотеатрі, в театрі музкомедії, в день відкриття показали два фільми — "Легенда про зеленого лицаря" і "Королі репу".

Уперше за історію існування Одеський міжнародний кінофестиваль стартував без фільму-відкриття.

Червона доріжка 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Червона доріжка 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Фото: "Думская"

Цього ж дня традиційно була вручена перша нагорода ОМКФ-2021 — почесний Золотий Дюк — за внесок у кіномистецтво. Нагороду отримав український аніматор Євген Сивоконь.

Фокус зібрав найкращі образи з червоної доріжки ОМКФ від українських знаменитостей.

Олексій Гладушевський
Олексій Гладушевський, генпродюсер "Нового каналу"
Ukrainian Fashion Week, Ірина Данилевська
Ірина Данилевська, голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week
Ольга Полякова, Михайло Ясинський
Ольга Полякова та Михайло Ясинський
Ольга Полякова, Михайло Ясинський
Ольга Полякова та Михайло Ясинський
Балерина, Катерина Кухар
Балерина Катерина Кухар
Співачка, Джеррі Хейл
Співачка Джері Гейл
Сава Лібкін, ресторатор
Ресторатор Савва Лібкін із дружиною
Анна Завальська, Аліна Завальська
Анна й Аліна Завальські
Катерина Сільченко
Катерина Сільченко
Режисер, Олег Сенцов
Режисер Олег Сенцов із супутницею
Режисер, Олег Сенцов
Єлизавета Скічко-Юрушева
Єлизавета Скічко-Юрушева, керівниця готелями Fairmont і Riviera
Юлія Пелипас, Дмитро Дубілет
Юлія Пеліпас і Дмитро Дубілет
ольга сумська
Акторка Ольга Сумська з дочкою
Юлія Пелипас, Дмитро Дубілет
Юлія Пеліпас і Дмитро Дубілет
Іван Дорн, Настя Новікова
Іван Дорн і Настя Новікова
травесті, Монро
Травесті-діва Монро
Вікторія Тігіпко
Вікторія Тігіпко
Вікторія Тігіпко
Вікторія Тігіпко / Усі фото: ОМКФ

ОМКФ-2021 пройде з 14 по 21 серпня. До 2021 року на кінофестивалі проходили три конкурсні програми: міжнародна та національна, а також конкурс європейських документальних фільмів. Цьогоріч кінофестиваль приурочений до 30-річчя незалежності України з акцентом на національне кіно. Єдина конкурсна програма оновленого фестивалю — Національний Конкурс (повний і короткий метр), переможці якого отримують нагороди за кращий фільм, кращу режисуру і найкращі акторські роботи.