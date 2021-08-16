Чорно-біла червона доріжка: кращі наряди з відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю

Ведучими заходу стали Олег Панюта та Яніна Соколова, а запрошеними зірками "великого кіно" стали режисер Террі Гілліам й актор Даніель Брюль.

Відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю пройшло увечері 14 серпня в Оперному театрі. І вже традиційно, головною подією церемонії стало дефіле селебріті на червоній доріжці, яке тривало понад дві години. Цього року більшість запрошених вирішили звернутися до чорно-білої гами в нарядах. Про це пише "Думська".

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Ведучими церемонії стали журналісти та телеведучі Олег Панюта та Яніна Соколова. А також ОМКФ відвідав актор Даніель Брюль, зірка серіалу "Колонія Дігнідад" і серіалу "Алієніст". Брюль, до речі, на кінофестиваль привіз свій дебютний фільм, над яким він працював як режисер — "Поганий сусід".

[ + – ] Актор Даніель Брюль і продюсер Марті Грунерт

[ + – ] Актор Даніель Брюль і продюсер Марті Грунерт

Усього цьогоріч у програму ОМКФ увійшли 65 фільмів виробництва України та інших країн світу. А в рамках ОМКФ відбудеться показ шести фільмів режисера Террі Гілліама в рамках ретроспективи. А також відбудеться творча зустріч із режисером.

У головному фестивальному кінотеатрі, в театрі музкомедії, в день відкриття показали два фільми — "Легенда про зеленого лицаря" і "Королі репу".

Уперше за історію існування Одеський міжнародний кінофестиваль стартував без фільму-відкриття.

[ + – ] Червона доріжка 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю Фото: "Думская"

Цього ж дня традиційно була вручена перша нагорода ОМКФ-2021 — почесний Золотий Дюк — за внесок у кіномистецтво. Нагороду отримав український аніматор Євген Сивоконь.

Фокус зібрав найкращі образи з червоної доріжки ОМКФ від українських знаменитостей.

[ + – ] Олексій Гладушевський, генпродюсер "Нового каналу" [ + – ] Ірина Данилевська, голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week

[ + – ] Ольга Полякова та Михайло Ясинський [ + – ] Ольга Полякова та Михайло Ясинський

[ + – ] Балерина Катерина Кухар [ + – ] Співачка Джері Гейл

[ + – ] Ресторатор Савва Лібкін із дружиною [ + – ] Анна й Аліна Завальські

[ + – ] Катерина Сільченко

[ + – ] Режисер Олег Сенцов із супутницею

[ + – ] Єлизавета Скічко-Юрушева, керівниця готелями Fairmont і Riviera [ + – ] Юлія Пеліпас і Дмитро Дубілет

[ + – ] Акторка Ольга Сумська з дочкою

[ + – ] Юлія Пеліпас і Дмитро Дубілет

[ + – ] Іван Дорн і Настя Новікова

[ + – ] Травесті-діва Монро

[ + – ] Вікторія Тігіпко

[ + – ] Вікторія Тігіпко / Усі фото: ОМКФ

ОМКФ-2021 пройде з 14 по 21 серпня. До 2021 року на кінофестивалі проходили три конкурсні програми: міжнародна та національна, а також конкурс європейських документальних фільмів. Цьогоріч кінофестиваль приурочений до 30-річчя незалежності України з акцентом на національне кіно. Єдина конкурсна програма оновленого фестивалю — Національний Конкурс (повний і короткий метр), переможці якого отримують нагороди за кращий фільм, кращу режисуру і найкращі акторські роботи.