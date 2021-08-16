Чорно-біла червона доріжка: кращі наряди з відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю
Ведучими заходу стали Олег Панюта та Яніна Соколова, а запрошеними зірками "великого кіно" стали режисер Террі Гілліам й актор Даніель Брюль.
Відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю пройшло увечері 14 серпня в Оперному театрі. І вже традиційно, головною подією церемонії стало дефіле селебріті на червоній доріжці, яке тривало понад дві години. Цього року більшість запрошених вирішили звернутися до чорно-білої гами в нарядах. Про це пише "Думська".
Ведучими церемонії стали журналісти та телеведучі Олег Панюта та Яніна Соколова. А також ОМКФ відвідав актор Даніель Брюль, зірка серіалу "Колонія Дігнідад" і серіалу "Алієніст". Брюль, до речі, на кінофестиваль привіз свій дебютний фільм, над яким він працював як режисер — "Поганий сусід".
Усього цьогоріч у програму ОМКФ увійшли 65 фільмів виробництва України та інших країн світу. А в рамках ОМКФ відбудеться показ шести фільмів режисера Террі Гілліама в рамках ретроспективи. А також відбудеться творча зустріч із режисером.
У головному фестивальному кінотеатрі, в театрі музкомедії, в день відкриття показали два фільми — "Легенда про зеленого лицаря" і "Королі репу".
Уперше за історію існування Одеський міжнародний кінофестиваль стартував без фільму-відкриття.
Цього ж дня традиційно була вручена перша нагорода ОМКФ-2021 — почесний Золотий Дюк — за внесок у кіномистецтво. Нагороду отримав український аніматор Євген Сивоконь.
Фокус зібрав найкращі образи з червоної доріжки ОМКФ від українських знаменитостей.
ОМКФ-2021 пройде з 14 по 21 серпня. До 2021 року на кінофестивалі проходили три конкурсні програми: міжнародна та національна, а також конкурс європейських документальних фільмів. Цьогоріч кінофестиваль приурочений до 30-річчя незалежності України з акцентом на національне кіно. Єдина конкурсна програма оновленого фестивалю — Національний Конкурс (повний і короткий метр), переможці якого отримують нагороди за кращий фільм, кращу режисуру і найкращі акторські роботи.