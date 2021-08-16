Свадебные образы Меган Маркл и Хейли Бибер признаны самыми популярными в мире

Кейт Миддлтон и Ариана Гранде тоже попали в пятерку

Лето — пора свадеб. Так что британский Tatler провел исследование и выяснил, какой свадебный образ является самым популярным среди современных невест. И оказалось, что наряд Меган Маркл не сдает позиций. Именно он возглавил рейтинг самых популярных звездных свадебных образов за последнее десятилетие.

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Меган Маркл

Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Сдержанное и элегантное платье Меган Маркл от Givenchy был разработано Клэр Уайт Келлер. Его дополняла пятиметровая фата и фамильная диадема-бандо британской королевской семьи, которая принадлежала Марии Текской, бабушке Елизаветы II.

Клэр рассказывала, что намеревалась создать "вневременной наряд", который бы был одновременно классическим и современным, благодаря четким и лаконичным линиям.

Кейт Миддлтон

[ + – ] Кейт Миддлтон на своей свадьбе в 2011 году Фото: Getty Images

Второе место занимает свадебное платье Кейт Миддлтон от Alexander McQueen. Этот наряд отличается изысканными деталями в виде кружевных цветов, 58 обтянутых материей пуговиц на спине и шлейфа длиной почти 3 метра. Об эффектном лифе в пресс-релизе говорилось, что он "создан по мотивам викторианской традиции корсетного искусства и является отличительной чертой дизайна Alexander McQueen". Создала его креативный директор бренда Сара Бартон и с 2011 года он был процитирован несчетное количество раз.

Хейли Бибер

[ + – ] Хейли Бибер/Фото: Instagram haileybieber

Платье Хейли, тогда еще Болдуин для свадьбы с певцом Джастином Бибером создал дизайнер Вирджил Абло. Кружевное платье, было расшито жемчугом. А шлейф фаты украшала надпись "Пока смерть не разлучит нас". "Когда Хейли Бибер просит тебя создать свадебное платье, то, конечно, может быть только один ответ: "Да!", – рассказывал Вирджил Абло. Сама Хейли была счастлива и писала в соцсетях, что Абло создал "платье мечты".

Ариана Гранде

[ + – ] Свадьба Арианы Гранде Фото: Instagram arianagrande

Американская певица Ариана Гранде вышла замуж за риелтора Далтона Гомеса в своем доме в Монтесито, Калифорния. Для церемонии невеста выбрала роскошное платье Vera Wang в стиле ампир. Акцентами послужили подчеркнуто скульптурная линия декольте, выделенная застежка бра и открытая спина. Свадебное платье невесты дополнила короткая вуаль с сатиновым бантом.

Элли Голдинг

[ + – ] Элли Голдинг на своей свадьбе в Йоркском соборе Фото: GC IMAGES

Завершает пятерку роскошный свадебный образ британской певицы Элли Голдинг. В 2019 году бывшая девушка принца Гарри устроила поистине королевскую свадьбу в Йоркском соборе. Она вышла замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга в сшитом на заказ платье Chloé. Сдержанном и элегантном. Оказалось, что современные невесты сочли его весьма привлекательным и не против появиться на собственном торжестве именно в таком виде.