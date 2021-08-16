Весільні образи Меган Маркл і Гейлі Бібер визнані найпопулярнішими у світі

Кейт Міддлтон та Аріана Гранде теж потрапили в п'ятірку.

Літо — пора весіль. Тож британський Tatler провів дослідження і з'ясував, який весільний образ є найпопулярнішим серед сучасних наречених. І з'ясувалося, що наряд Меган Маркл не здає позицій. Саме він очолив рейтинг найпопулярніших зіркових весільних образів за останнє десятиліття.

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Меган Маркл

Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Стримана й елегантна сукня Меган Маркл від Givenchy була розроблена Клер Вайт Келлер. Її доповнювала п'ятиметрова фата і фамільна діадема-бандо британської королівської сім'ї, яка належала Марії Текській, бабусі Єлизавети II.

Клер розповідала, що мала намір створити "позачасовий наряд", який би був одночасно класичним і сучасним, завдяки чітким і лаконічним лініям.

Кейт Міддлтон

[ + – ] Кейт Міддлтон на своєму весіллі в 2011 році Фото: Getty Images

Друге місце посідає весільна сукня Кейт Міддлтон від Alexander McQueen. Цей наряд відрізняється вишуканими деталями у вигляді мереживних квітів, 58 обтягнутих матерією ґудзиків на спині та шлейфу довжиною майже 3 метри. Про ефектний ліф у пресрелізі йшлося, що він "створений за мотивами вікторіанської традиції корсетного мистецтва і є характерною рисою дизайну Alexander McQueen". Створила його креативна директорка бренду Сара Бартон і з 2011 року він був процитований незліченну кількість разів.

Гейлі Бібер

[ + – ] Гейлі Бібер / Фото: Instagram haileybieber

Сукню Гейлі, тоді ще Болдвін для весілля зі співаком Джастіном Бібером створив дизайнер Вірджіл Абло. Мереживна сукня, була розшита перлами. А шлейф фати прикрашав напис "Поки смерть не розлучить нас". "Коли Гейлі Бібер просить тебе створити весільну сукню, то, звичайно, може бути тільки одна відповідь: "Так!" — розповідав Вірджіл Абло. Сама Гейлі була щаслива і писала в соцмережах, що Абло створив "сукню мрії".

Аріана Гранде

[ + – ] Весілля Аріани Гранде Фото: Instagram arianagrande

Американська співачка Аріана Гранде вийшла заміж за ріелтора Далтона Гомеса в своєму будинку в Монтесіто, Каліфорнія. Для церемонії наречена вибрала розкішну сукню Vera Wang у стилі ампір. Акцентами слугувала підкреслено скульптурна лінія декольте, виділена застібка бра і відкрита спина. Весільну сукню нареченої доповнила коротка вуаль із сатиновим бантом.

Еллі Голдінг

[ + – ] Еллі Голдінг на своєму весіллі в Йоркському соборі Фото: кардашьян

Завершує п'ятірку розкішний весільний образ британської співачки Еллі Голдінг. У 2019 колишня дівчина принца Гаррі влаштувала воістину королівське весілля в Йоркському соборі. Вона вийшла заміж за арт-дилера Каспара Джоплінга в зшитій на замовлення сукні Chloé. Стриманій та елегантній. З'ясувалося, що сучасні наречені вважали її дуже привабливою і не проти з'явитися на власному святі саме в такому вигляді.