Вино и нарды: Белла Хадид отдыхает на Ибице

Модель последовала примеру своих коллег: ранее на этот испанский остров отправились в отпуск Ирина Шейк и Кейт Мосс

Белла Хадид решила сделать перерыв в напряженном графике работы и отправилась отдыхать на Ибицу. Модель уже опубликовала несколько снимков в своем Instagram, написав, что это "настоящий рай".

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Отдых Беллы на испанском острове проходит в расслабленном режиме. Днем она отдыхает на пляже за бокалом вина и партией в нарды.

Фото: Instagram bellahadid Фото: Instagram bellahadid

Вечером выходит в свет в дизайнерских платьях. Она уже успела посетить кинотеатр под открытым небом и несколько вечеринок.

Фото: Instagram bellahadid Фото: Instagram bellahadid

Хоть Белла этого и не пишет, но журналисты таблоидов подозревают, что на Ибицу она отправилась не одна, а в компании своего бойфренда — 33-летнего арт-директора Марка Калмана. Подписчики модели подозревают, что именно он является автором ее многочисленных снимков в бикини с острова. И именно он противостоит ей в игре в нарды.

Фото: Instagram bellahadid Фото: Instagram bellahadid

Напомним, что о романе Беллы с Марком заговорили в июле этого года, когда модель опубликовала в соцсетяхих первое совместное фото. При этом инсайдеры утверждают, что пара вместе уже год, но все это время тщательно скрывала свои отношения.

Марк — не публичный человек, так что известно о нем мало. Даже в соцсетях он ведет закрытые профили, доступ к которым открывает только друзьям. Калман помогает артистам с дизайном обложек для их треков и альбомов. Среди его клиентов в том числе и популярный рэпер Трэвис Скотт. Именно он сопровождал Беллу во время кинофестиваля в Каннах и на Неделе моды в Париже.