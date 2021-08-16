Вино і нарди: Белла Хадід відпочиває на Ібіці

Модель наслідувала приклад своїх колег: раніше на цей іспанський острів вирушили у відпустку Ірина Шейк і Кейт Мосс

Белла Хадід вирішила зробити перерву в напруженому графіку роботи і вирушила відпочивати на Ібіцу. Модель уже опублікувала кілька знімків у своєму Instagram, написавши, що це "справжній рай".

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Відпочинок Белли на іспанському острові проходить у розслабленому режимі. Вдень вона відпочиває на пляжі за келихом вина і партією в нарди.

Фото: Instagram bellahadid Фото: Instagram bellahadid

Увечері виходить у світ у дизайнерських сукнях. Вона вже встигла відвідати кінотеатр просто неба і кілька вечірок.

Фото: Instagram bellahadid Фото: Instagram bellahadid

Хоч Белла цього і не пише, але журналісти таблоїдів підозрюють, що на Ібіцу вона відправилася не одна, а в компанії свого бойфренда — 33-річного арт-директора Марка Калмана. Підписники моделі підозрюють, що саме він є автором її численних знімків у бікіні з острова. І саме він протистоїть їй у грі в нарди.

Фото: Instagram bellahadid Фото: Instagram bellahadid

Нагадаємо, що про роман Белли з Марком заговорили в липні цього року, коли модель опублікувала в соцмережах перше спільне фото. При цьому інсайдери стверджують, що пара разом уже рік, але весь цей час ретельно приховувала свої стосунки.

Марк — не публічна людина, тому відомо про нього мало. Навіть у соцмережах він веде закриті профілі, доступ до яких відкриває тільки друзям. Калман допомагає артистам з дизайном обкладинок для їхніх треків і альбомів. Серед його клієнтів зокрема і популярний репер Тревіс Скотт. Саме він супроводжував Беллу під час кінофестивалю в Каннах і на Тижні моди в Парижі.