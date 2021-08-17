Орландо Блум снова разделся догола на отдыхе (фото, видео)

Актер не впервые появляется голый в местах, где его могут увидеть или сфотографировать.

44-летний голливудский актер Орландо Блум снова обратил на себя внимание после того, как опубликовал в Instagram фото с отдыха на реке, во время которого он был абсолютно голым, несмотря на присутствие людей.

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Звезда "Властелина колец" и "Пиратов Карибского моря" сфотографирован во время пребывания на реке. На одном из снимков он стоит абсолютно голый возле водоема, на другом берегу которого отдыхают люди. При этом ягодицы актер прикрыл с помощью фильтра на телефоне

На других фото он позирует, купаясь в реке и на фоне холмов, вздымающихся вверх на заднем плане. С кем отдыхал актер, неизвестно, поскольку на всех опубликованных кадрах он один.

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Это – не первый раз, когда Орландо появляется на отдыхе нагишом. В 2016 году все мировые таблоиды облетели фото, на которых он вместе с певицей Кэтти Перри катается на борде у берегов Италии абсолютно без одежды.

[ + – ] Орландо Блум и Кэти Перри во время отдыха в Италии, 2016 год Фото: Соцсети

Снимки актера привлекли внимание поклонников, последователей и других знаменитостей. Например, музыкант Дипло оставил искренний смайлик, актер Marvel Джош Бролин прокомментировал увиденное целой серией эмодзи в стиле рок-н-ролл, а фотограф Аманда де Каденет написала: "OMH Orly", добавив ладошку.

В свою очередь голландская модель Хелена Кристенсен отметила в комментарии, что пока Орландо стоял голым, на другом берегу реки было много полностью одетых людей.

Напомним, Орландо Блум, который в прошлом году второй раз стал отцам, снялся в эффектной фотосессии для мексиканской версии журнала GQ, позируя в элегантных костюмах.