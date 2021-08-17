Орландо Блум знову роздягнувся догола на відпочинку (фото, відео)

Актор не вперше з'являється голий в місцях, де його можуть побачити або сфотографувати.

44-річний голлівудський актор Орландо Блум знову звернув на себе увагу після того, як опублікував в Instagram фото з відпочинку на річці, під час якого він був абсолютно голим, незважаючи на присутність людей.

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Зірка "Володаря перстнів" і "Піратів Карибського моря" сфотографований під час перебування на річці. На одному зі знімків він стоїть абсолютно голий біля водойми, на іншому березі якого відпочивають люди. При цьому сідниці актор прикрив за допомогою фільтру на телефоні.

На інших фото він позує, купаючись в річці й на тлі пагорбів, що здіймаються вгору на задньому плані. З ким відпочивав актор, невідомо, оскільки на всіх опублікованих кадрах він один.

[ + – ] Орландо Блум возз'єднався з природою

Це — не перший раз, коли Орландо з'являється на відпочинку голяка. У 2016 році всі світові таблоїди облетіли фото, на яких він разом зі співачкою Кеті Перрі катається на борді біля берегів Італії абсолютно без одягу.

[ + – ] Орландо Блум і Кеті Перрі під час відпочинку в Італії, 2016 рік Фото: Соцсети

Знімки актора привернули увагу шанувальників, послідовників та інших знаменитостей. Наприклад, музикант Діпло залишив щирий смайлик, актор Marvel Джош Бролін прокоментував побачене цілою серією емодзі в стилі рок-н-рол, а фотографка Аманда де Каденет написала: "OMH Orly", додавши долоньку.

Зі свого боку, голландська модель Гелена Крістенсен зазначила в коментарі, що поки Орландо стояв голим, на іншому березі річки було багато повністю одягнених людей.

Нагадаємо, Орландо Блум, який в минулому році вдруге став батькам, знявся в ефектній фотосесії для мексиканської версії журналу GQ, позуючи в елегантних костюмах.