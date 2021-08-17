Супруги Летиция Каста и Луи Гаррель появились на обложке GQ France

Известная модель и актер поженились еще в 2017 году, но ранее не снимались вместе для глянца

Одна из самых известных пар Франции – супермодель Летиция Каста и Луи Гаррель, звезда фильма "Мечтатели", вместе появились на обложке мужского журнала GQ.

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Ранее в Сети опубликовали только снимок для обложки, однако с приближением даты выхода журнала в печать, редакция продемонстрировала и остальные фотографии.

[ + – ] Фото: GQ

Летиция и Луи состоят в отношениях еще с 2015 года, брак заключили в 2017-м на Корсике и воспитывают общего сына Азеля, который родился 17 марта 2021 года. К слову о рождении малыша журналисты узнали благодаря неназванному источнику, Луи и Летиция официального заявления не делали.

Они даже вместе снимались в фильме "Честный человек" (2018), но так тщательно скрывают свои отношения, что для многих поклонников стало сюрпризом, что они женаты.

[ + – ] Все фото: GQ

Пара редко появляется вместе на красной дорожке и никогда не выставляют в соцсетях совместных фото. Так что фотосессия для GQ стала своего рода откровением.

38-летний Луи Гаррель пять лет встречался с сестрой бывшей первой леди Франции Карлы Бруни, актрисой Валерией Бруни Тедески. В 2009 году пара удочерила девочку Селин. В 2014 году у него были непродолжительные отношения с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани.

43-летняя муза Ив Сен Лорана также воспитывает троих детей: дочь Сатин Седнуи от французского фотографа Стефано Седнуи, сына Орландо и дочь Афину от итальянского актера Стефано Аккорси.