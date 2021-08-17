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Супруги Летиция Каста и Луи Гаррель появились на обложке GQ France

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летиция каста, модель, луи гаррель, актер
Фото: Marie Claire | Летиция Каста и Луи Гаррель

Известная модель и актер поженились еще в 2017 году, но ранее не снимались вместе для глянца

Одна из самых известных пар Франции – супермодель Летиция Каста и Луи Гаррель, звезда фильма "Мечтатели", вместе появились на обложке мужского журнала GQ.

Ранее в Сети опубликовали только снимок для обложки, однако с приближением даты выхода журнала в печать, редакция продемонстрировала и остальные фотографии.

Фото: GQ
Фото: GQ

Летиция и Луи состоят в отношениях еще с 2015 года, брак заключили в 2017-м на Корсике и воспитывают общего сына Азеля, который родился 17 марта 2021 года. К слову о рождении малыша журналисты узнали благодаря неназванному источнику, Луи и Летиция официального заявления не делали.

Они даже вместе снимались в фильме "Честный человек" (2018), но так тщательно скрывают свои отношения, что для многих поклонников стало сюрпризом, что они женаты.

летиция каста, модель
летиция каста, модель
летиция каста, модель
луи гаррель, актер
луи гаррель, актер, летиция каста, модель
летиция каста, модель
Все фото: GQ
летиция каста, модель
летиция каста, модель
летиция каста, модель
луи гаррель, актер
луи гаррель, актер, летиция каста, модель
летиция каста, модель

Пара редко появляется вместе на красной дорожке и никогда не выставляют в соцсетях совместных фото. Так что фотосессия для GQ стала своего рода откровением.

38-летний Луи Гаррель пять лет встречался с сестрой бывшей первой леди Франции Карлы Бруни, актрисой Валерией Бруни Тедески. В 2009 году пара удочерила девочку Селин. В 2014 году у него были непродолжительные отношения с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани.

43-летняя муза Ив Сен Лорана также воспитывает троих детей: дочь Сатин Седнуи от французского фотографа Стефано Седнуи, сына Орландо и дочь Афину от итальянского актера Стефано Аккорси.