Подружжя Летиція Каста і Луї Гаррель з'явилися на обкладинці GQ France

Відома модель і актор одружилися ще у 2017 році, але раніше не знімалися разом для глянцю

Одна з найвідоміших пар Франції — супермодель Летиція Каста і Луї Гаррель, зірка фільму "Мрійники", разом з'явилися на обкладинці чоловічого журналу GQ.

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Раніше в мережі опублікували тільки знімок для обкладинки, однак з наближенням дати виходу журналу в друк редакція продемонструвала й інші фотографії.

[ + – ] Фото: GQ

Летиція і Луї у відносинах ще з 2015 року, шлюб уклали у 2017-му на Корсиці і виховують спільного сина Азела, який народився 17 березня 2021 року. До слова, про народження малюка журналісти дізналися завдяки неназваному джерелу, Луї і Летиція офіційної заяви не робили.

Вони навіть разом знімалися у фільмі "Чесна людина" (2018), але так ретельно приховують свої відносини, що для багатьох шанувальників стало сюрпризом, що вони одружені.

[ + – ] Всі фото: GQ

Пара рідко з'являється разом на червоній доріжці і ніколи не виставляють у соцмережах спільних фото. Тому фотосесія для GQ стала свого роду одкровенням.

38-річний Луї Гаррель п'ять років зустрічався із сестрою колишньої першої леді Франції Карли Бруні, актрисою Валерією Бруні-Тедескі. У 2009 році пара удочерила дівчинку Селін. У 2014 році в нього були нетривалі стосунки з франко-іранською актрисою Гольшіфте Фарахані.

43-річна муза Ів Сен Лорана також виховує трьох дітей: дочку Сатін Седнуї від французького фотографа Стефано Седнуї, сина Орландо і дочку Афіну від італійського актора Стефано Аккорсі.