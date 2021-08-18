Украинский певец Антон Савлепов женился на российской актрисе Ирине Горбачевой

Солист групп "Агонь" и Quest Pistols познакомился с Ириной на съемках его клипа несколько лет назад

Певец Антон Савлепов и звезда фильмов "Чики" и "Я худею" поженились. Церемония была скромной и только для ближайших друзей и родственников и состоялась еще в июле. Новость сообщила сама Горбачева во время YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?".

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На вопрос ведущей, есть среди колец Горбачевой обручальное, та ответила: "Да, вот, была свадьба", — и показала новое украшение. Актриса рассказала, что официально они поженились еще в июле, однако новость решили сообщить, после того, как отпраздновали вступление в брак во время отпуска в Турции.

Фото: Скриншот

До свадьбы Антон и Ирина встречались около года и это были отношения на расстоянии, так как Горбачева проживает в Москве, а Савлепов – в Киеве. Познакомились они на вечеринке общего друга, и через полгода Антон пригласил Ирину сняться в клипе на песню группы "Агонь" под названием "Тебе 20".

Интересно, но и предложение Савлепов сделал своей избраннице по телефону.

"Я, на самом деле, очень глупо все это сделал. Я по телефону сказал в стиле: "Ну слушай, давай тогда, наверное, когда вернемся в Киев, можем и пожениться?". Ира такая: "Это что, ты мне сейчас предложение делаешь?" И я такой: "Это что я предложение сейчас делаю?". Для меня это может проще, но для другого человека, особенно если это тонко чувствующая девушка, возможно, ей нужна память об этом моменте", — рассказал Антон.

[ + – ] Антон Савлепов и Ирина Горбачева [ + – ] Антон Савлепов и Ирина Горбачева

Ирина призналась, что не хотела устраивать свадьбу с церемонией и банкетом.

"Мне хочется поделиться этой радостью, но не со всеми. Потому что со всеми это будет праздник для кого-то. Для родственников, всех друзей, всех родных, и ты будешь бегать с выпученными глазами. Поэтому я очень рада, что мы отпраздновали в таком формате. Приехали, шампанское в руки. Танцевать, пить! Никаких вопросов типа: "А тебе нормально? Ты поел?". Мы реально кайфанули от праздника", — рассказала она.

[ + – ] Антон Савлепов и Ирина Горбачева/Все фото: Instagram irina_gorbacheva [ + – ] Антон Савлепов и Ирина Горбачева

Для Ирины Горбачевой, уроженки Мариуполя, Донецкой области, это уже второй брак. В марте 2015 года она вышла замуж за актера Григория Калинина, однако через три года пара рассталась.

Антон Савлепов, солист групп "Агонь" и Quest Pistols, был женат на дизайнере по имени Юлия. Браком они сочетались в 2016 году, однако в 2020-м развелись.