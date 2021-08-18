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Український співак Антон Савлепов одружився з російською актрисою Іриною Горбачовою

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Антон Савлепов, Ірина Горбачова, агонь, Quest Pistols, весілля
Фото: Instagram irina_gorbacheva | Антон Савлепов та Ірина Горбачова

Соліст груп "Агонія" і Quest Pistols познайомився з Іриною на зйомках його кліпу кілька років тому

Співак Антон Савлепов і зірка фільмів "Чіки" і "Я худну" одружилися. Церемонія була скромною і тільки для найближчих друзів і родичів і відбулася ще в липні. Новину повідомила сама Горбачова під час YouTube-шоу Ірини Шихман "А поговорити?".

На запитання ведучої, чи є серед кілець Горбачової обручки, та відповіла: "Так, ось, було весілля", — і показала нову прикрасу. Актриса розповіла, що офіційно вони одружилися ще в липні, проте новину вирішили повідомити після того, як відсвяткували одруження під час відпустки в Туреччині.

Антон Савлепов, Ірина Горбачова, агонь, Quest Pistols, весілля
Фото: Скриншот

До весілля Антон та Ірина зустрічалися близько року і це були відносини на відстані, оскільки Горбачова проживає в Москві, а Савлепов — у Києві. Познайомилися вони на вечірці спільного друга, і через півроку Антон запросив Ірину знятися в кліпі на пісню групи "Агонія" під назвою "Тобі 20".

Цікаво, а й пропозицію Савлепов зробив своїй обраниці по телефону.

"Я, насправді, дуже нерозумно все це зробив. Я по телефону сказав у стилі: "Ну слухай, давай тоді, напевно, коли повернемося до Києва, можемо і одружитися?". Іра така: "Це що, ти мені зараз пропозиція робиш? "І я такий : це що, я пропозицію зараз роблю?". Для мене це, може, простіше, але для іншої людини, особливо якщо це тонко відчуває дівчина, можливо, їй потрібна пам'ять про цей момент", — розповів Антон.

Антон Савлепов, Ірина Горбачова, агонь, Quest Pistols, весілля
Антон Савлепов та Ірина Горбачова
Антон Савлепов, Ірина Горбачова, агонь, Quest Pistols, весілля
Антон Савлепов та Ірина Горбачова

Ірина зізналася, що не хотіла влаштовувати весілля з церемонією і банкетом.

"Мені хочеться поділитися цією радістю, але не з усіма. Тому що з усіма це буде свято для когось. Для родичів, усіх друзів, усіх рідних, і ти будеш бігати з виряченими очима. Тому я дуже рада, що ми відсвяткували в такому форматі. Приїхали, шампанське в руки. Танцювати, пити! Ніяких питань типу: "А тобі нормально? Ти поїв?". Ми реально кайфанули від свята", — розповіла вона.

Антон Савлепов, Ірина Горбачова, агонь, Quest Pistols, весілля
Антон Савлепов та Ірина Горбачова/Усі фото: Instagram irina_gorbacheva
Антон Савлепов, Ірина Горбачова, агонь, Quest Pistols, весілля
Антон Савлепов та Ірина Горбачова

Для Ірини Горбачової, уродженки Маріуполя, Донецької області, це вже другий шлюб. У березні 2015 року вона вийшла заміж за актора Григорія Калініна, однак через три роки пара розлучилася.

Антон Савлепов, соліст груп "Агонія" і Quest Pistols, був одружений з дизайнеркою Юлією. Шлюбом вони поєдналися у 2016 році, проте у 2020-му розлучилися.