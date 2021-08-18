Український співак Антон Савлепов одружився з російською актрисою Іриною Горбачовою

Соліст груп "Агонія" і Quest Pistols познайомився з Іриною на зйомках його кліпу кілька років тому

Співак Антон Савлепов і зірка фільмів "Чіки" і "Я худну" одружилися. Церемонія була скромною і тільки для найближчих друзів і родичів і відбулася ще в липні. Новину повідомила сама Горбачова під час YouTube-шоу Ірини Шихман "А поговорити?".

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На запитання ведучої, чи є серед кілець Горбачової обручки, та відповіла: "Так, ось, було весілля", — і показала нову прикрасу. Актриса розповіла, що офіційно вони одружилися ще в липні, проте новину вирішили повідомити після того, як відсвяткували одруження під час відпустки в Туреччині.

Фото: Скриншот

До весілля Антон та Ірина зустрічалися близько року і це були відносини на відстані, оскільки Горбачова проживає в Москві, а Савлепов — у Києві. Познайомилися вони на вечірці спільного друга, і через півроку Антон запросив Ірину знятися в кліпі на пісню групи "Агонія" під назвою "Тобі 20".

Цікаво, а й пропозицію Савлепов зробив своїй обраниці по телефону.

"Я, насправді, дуже нерозумно все це зробив. Я по телефону сказав у стилі: "Ну слухай, давай тоді, напевно, коли повернемося до Києва, можемо і одружитися?". Іра така: "Це що, ти мені зараз пропозиція робиш? "І я такий : це що, я пропозицію зараз роблю?". Для мене це, може, простіше, але для іншої людини, особливо якщо це тонко відчуває дівчина, можливо, їй потрібна пам'ять про цей момент", — розповів Антон.

[ + – ] Антон Савлепов та Ірина Горбачова [ + – ] Антон Савлепов та Ірина Горбачова

Ірина зізналася, що не хотіла влаштовувати весілля з церемонією і банкетом.

"Мені хочеться поділитися цією радістю, але не з усіма. Тому що з усіма це буде свято для когось. Для родичів, усіх друзів, усіх рідних, і ти будеш бігати з виряченими очима. Тому я дуже рада, що ми відсвяткували в такому форматі. Приїхали, шампанське в руки. Танцювати, пити! Ніяких питань типу: "А тобі нормально? Ти поїв?". Ми реально кайфанули від свята", — розповіла вона.

[ + – ] Антон Савлепов та Ірина Горбачова/Усі фото: Instagram irina_gorbacheva [ + – ] Антон Савлепов та Ірина Горбачова

Для Ірини Горбачової, уродженки Маріуполя, Донецької області, це вже другий шлюб. У березні 2015 року вона вийшла заміж за актора Григорія Калініна, однак через три роки пара розлучилася.

Антон Савлепов, соліст груп "Агонія" і Quest Pistols, був одружений з дизайнеркою Юлією. Шлюбом вони поєдналися у 2016 році, проте у 2020-му розлучилися.