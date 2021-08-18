Катрина Балф, звезда сериала "Чужестранка", родила первенца

Актриса скрывала свою беременность и сообщила новость только после того, как малыш появился на свет

41-летняя ирландская актриса Катрина Балф сообщила в Instagram о рождении сына. Звезда сериала "Чужестранка" не рассказывала о своей беременности. Молчание хранил и ее муж, Тони Макгилл.

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Катрина вышла замуж в 2019 году. Ее супруг, Тони Макгилл, непубличный человек, он владеет небольшим музыкальным лейблом и лондонским пабом The Library Pub.

[ + – ] Первое фото сына Катрины Балф Фото: Instagram caitrionabalfe

Карьера Катрины куда более впечатляюща. Она до 17 лет не покидала Ирландию, но когда покинула, то стала известной моделью, чьи снимки украшали обложки Vogue, Harper"s Bazaar и Elle. Она выходила на подиум в качестве приглашенной модели Victoria"s Secret и снималсь для рекламный кампаний Max Mara, Oscar de la Renta, Bally, Dolce & Gabbana, Moschino и многих других.

[ + – ] Катрина Балф и ее муж Тони Макгилл Фото: tmz

В кино она дебютировала только в 2011 году, снявшись в фильме "Супер 8", причем долгое время ей давали только роли без слов.

Настоящим прорывом для нее стали съемки в романтическо-исторической драме "Чужестранка". Сериал начали снимать еще в 2014 году и недавно продлили на седьмой сезон.

[ + – ] Катрина Балф (Клэр) и Сэм Хьюэн (Джейми Фрейзер) в сериале "Чужестранка""

Напомним, телесага снята по романам Дианы Гэблдон и рассказывает о приключениях военной медсестры Клэр Рэндалл, которая магическим образом попадает из 1945 года в 1743 год. Там она встречает бравого шотландца Джейми Фрейзера с которым у нее завязываются романтические отношения.

Пара Клэр и Джейми, роль которого исполнил шотландец Сэм Хьюэн, была признана лучшей парой 2014 года по версии журнала TV Guide. Поклонники были уверены, что актеры встречаются, так что им пришлось их разочаровать, сообщив, что их связывает только близкая дружба и рабочие отношения.