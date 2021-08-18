Катріна Балф, зірка серіалу "Чужоземка", народила первістка

Актриса приховувала свою вагітність і повідомила новину тільки після того, як малюк з'явився на світ

41-річна ірландська актриса Катріна Балф повідомила в Instagram про народження сина. Зірка серіалу "Чужоземка" не розповідала про свою вагітність. Мовчання зберігав і її чоловік, Тоні МакГілл.

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Катріна вийшла заміж у 2019 році. Її чоловік, Тоні МакГілл, не публічна людина, він володіє невеликим музичним лейблом і лондонським пабом The Library Pub.

[ + – ] Перше фото сина Катріни Балф Фото: Instagram caitrionabalfe

Кар'єра Катріни куди більш приголомшлива. Вона до 17 років не покидала Ірландію, але коли покинула, то стала відомою моделлю, чиї знімки прикрашали обкладинки Vogue, Harper's Bazaar і Elle. Вона виходила на подіум у ролі запрошеної моделі Victoria's Secret і знімалася для рекламних кампаній Max Mara, Oscar de la Renta, Bally, Dolce & Gabbana, Moschino і багатьох інших.

[ + – ] Катріна Балф і її чоловік Тоні МакГілл Фото: tmz

У кіно вона дебютувала тільки у 2011 році, знявшись у фільмі "Супер 8", причому довгий час їй давали тільки ролі без слів.

Справжнім проривом для неї стали зйомки в романтично-історичній драмі "Чужоземка". Серіал почали знімати ще у 2014 році і нещодавно продовжили сьомий сезон.

[ + – ] Катріна Балф (Клер) і Сем Г'юен (Джеймі Фрейзер) у серіалі "Чужоземка"

Нагадаємо, телесага знята за романами Діани Геблдон і розповідає про пригоди військової медсестри Клер Рендалл, яка магічним чином потрапляє з 1945 року в 1743 рік. Там вона зустрічає бравого шотландця Джеймі Фрейзера, з яким у неї зав'язуються романтичні стосунки.

Пара Клер і Джеймі, роль якого виконав шотландець Сем Г'юен, була визнана кращою парою 2014 за версією журналу TV Guide. Шанувальники були впевнені, що актори зустрічаються, тому їм довелося їх розчарувати, повідомивши, що їх пов'язує лише близька дружба і робочі відносини.