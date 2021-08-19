Невеста 54-летнего Джейсона Стейтема беременна вторым ребенком (фото)

У Джейсона и его невесты Рози Хантингтон-Уайтли уже подрастает 4-летний сын Джек Оскар.

34-летняя британская супермодель, одна из "ангелов" Victoria's Secret и возлюбленная 54-летнего актера боевиков Джейсона Стейтема Рози Хантингтон-Уайтли ошеломила подписчиков в Instagram, опубликовав снимки, на которых виден заметно округлившийся живот.

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"Тааа дааа! 👼🏻👼🏻👼🏻 # раунд 2", – подписала снимки Рози. На фото она позирует в нескольких нарядах, демонстрируя, как увеличивался ее живот. Когда именно в семье грядет пополнение, модель не уточняла.

[ + – ] Рози продемонстрировала, как увеличивался ее живот

Джейсон и Рози обручились в 2016 году. Тогда на красной дорожке церемонии "Золотой глобус" девушка продемонстрировала свое кольцо. На тот момент пара была вместе уже около девяти лет.

24 июня 2017 года Рози родила возлюбленному сына Джека Оскара.

"Я думаю, что Джек – самое лучшее, что есть в мире, и я хочу кричать об этом с крыш. Материнство – это просто чудесное путешествие, наполненное множеством взлетов и подъемов. Каждый день появляются новые задачи и новые победы", – говорила она в ноябре 2019 года, добавив, что как мать и жена она очень предана своей семье.

"В основе всего лежит моя семья, которая следит за тем, чтобы с ними все было в порядке, и что у них есть все, что им нужно, и что я как родитель всячески предана своему делу", — объяснила молодая мать тогда.

Что же касается того, что Стейтем до сих пор не повел Рози под венец, то, как оказалось, для нее официальный статус жены – далеко не главное.

"Я думаю, что время придет. Мы так долго были сосредоточены на нашей работе, и Джек пришел, мы определенно поговорим об этом. Мы с нетерпением ждем этого времени. Это также не является для нас большим приоритетом. Мы так счастливы. Я думаю, будет весело сделать это, когда ребенок немного подрастет и сможет участвовать в свадьбе", – подчеркнула Хантингтон-Уайтли.

Ранее мы писали о том, как Джейсон и Рози отметили четвертый день рождения своего сына.