Наречена 54-річного Джейсона Стейтема вагітна другою дитиною (фото)

У Джейсона і його нареченої Розі Хантінгтон-Уайтлі вже підростає 4-річний син Джек Оскар.

34-річна британська супермодель, одна з "ангелів" Victoria's Secret і кохана 54-річного актора бойовиків Джейсона Стейтема, Розі Хантінгтон-Уайтлі приголомшила підписників в Instagram, опублікувавши знімки, на яких видно помітно кругленький живіт.

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"Тааа дааа! 👼🏻👼🏻👼🏻 #раунд 2", — підписала знімки Розі. На фото вона позує в декількох нарядах, демонструючи, як збільшувався її живіт. Коли саме в сім'ї планується поповнення, модель не уточнювала.

[ + – ] Розі продемонструвала, як збільшувався її живіт

Джейсон і Розі побралися в 2016 році. Тоді на червоній доріжці церемонії "Золотий глобус" дівчина продемонструвала свою обручку. На той момент пара була разом вже близько дев'яти років.

24 червня 2017 року Розі народила коханому сина Джека Оскара.

"Я думаю, що Джек — найкраще, що є в світі, і я хочу кричати про це з дахів. Материнство — це просто чудова подорож, наповнена безліччю злетів і підйомів. Щодня з'являються нові завдання і нові перемоги", — говорила вона в листопаді 2019 року, додавши, що як мати і дружина вона дуже віддана своїй сім'ї.

"В основі всього лежить моя сім'я, яка стежить за тим, щоб з ними все було в порядку, і що у них є все, що їм потрібно, і що я як один із батьків всіляко віддана своїй справі", — пояснила молода мати тоді.

Що ж стосується того, що Стейтем до сих пір не повів Розі під вінець, то, як виявилося, для неї офіційний статус дружини — далеко не головне.

"Я думаю, що час прийде. Ми так довго були зосереджені на нашій роботі, і Джек прийшов, ми безумовно поговоримо про це. Ми з нетерпінням чекаємо цього часу. Це також не є для нас великим пріоритетом. Ми такі щасливі. Я думаю, буде весело зробити це, коли дитина трохи підросте і зможе брати участь у весіллі", — підкреслила Хантінгтон-Уайтлі.

Раніше ми писали про те, як Джейсон і Розі відзначили четвертий день народження свого сина.