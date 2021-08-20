В США выставили на продажу склеп по соседству с Мэрилин Монро и Хью Хефнером за $2 млн

По мнению экспертов, выручить желаемую цену за пустующий склеп у родственников композитора Джерри Германа не получится.

Семья покойного бродвейского композитора Джерри Германа выставила на продажу неиспользованный склеп, расположенный рядом с останками основателя Playboy Хью Хефнера и легендарной актрисы Мэрилин Монро, назначив за него цену от $2 млн, пишет Wall Street Journal.

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Расположенный в Мемориальном парке Pierce Brothers Westwood Village в Лос-Анджелесе, где также похоронены такие знаменитости как Натали Вуд и Трумэн Капоте, гранитный склеп был приобретен в 1997 году театральным композитором и поэтом Джерри Германом за $75 тыс. Но когда мистер Герман умер в 2019-м, его похоронили в Нью-Джерси. Об этом журналистам рассказала его крестница Джейн Дориан. Теперь семья хочет продать неиспользуемый склеп, установив начальную цену в пару миллионов.

"Есть Мэрилин Монро, Хью Хефнер, затем склеп Джерри. Он рядом с двумя самыми сексуальными людьми, которые когда-либо были живы", – отметила Джейн.

[ + – ] Хью Хефнер завещал похоронить его рядом с Мэрилин Монро

По словам женщины, автор музыки к бродвейским мюзиклам "Привет, Долли!", "Мэйм" и "La Cage aux Folles" Герман тоже был "довольно сексуальным", и его будоражила идея быть похороненным рядом с Мэрилин Монро, чей склеп в комплексе "Коридор воспоминаний" покрыт поцелуями губной помады от фанатов. Место захоронение, которое купил Герман, находится в двух склепах от Монро, похороненной тут в 1960-х годах, а между ними – склеп Хью Хефнера, скончавшегося в 2017 году.

[ + – ] К месту захоронения Мэрилин Монро до сих пор приходят поклонники Фото: Getty Images

Герман купил склеп после того, как у него диагностировали ВИЧ. Поскольку в то время он жил в Лос-Анджелесе, то заранее побеспокоился о месте захоронения, которое бы соответствовало его статусу, и раскошелился на этот объект. Однако с появлением препаратов для сдерживания ВИЧ его состояние улучшилось, и он прожил до 88 лет, умерев от старости. За несколько лет до смерти он переехал в Майами и изменил свое мнение о необходимости быть похороненным в Вествуде. В результате он композитор был погребен в Нью-Джерси рядом со своей матерью в месте с видом на огни Бродвея.

Брокер по кладбищам из Лос-Анджелеса Барон Чу сомневается, что семья сможет продать склеп рядом с Монро за такие деньги. По его словам, в Калифорнии нет недостатка в подобных локациях, но большинство богатых жителей хотят быть захоронены рядом со своими родственниками. Как пример затянувшейся продажи он назвал место рядом с могилой Майкла Джексона, за которое просят $80 тыс, что значительно ниже первоначальной цены, озвученной несколько лет назад.