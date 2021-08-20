У США виставили на продаж склеп по сусідству з Мерилін Монро і Г'ю Гефнером за $ 2 млн

На думку експертів, виручити бажану ціну за порожній склеп у родичів композитора Джеррі Германа не вийде.

Сім'я покійного бродвейського композитора Джеррі Германа виставила на продаж невикористаний склеп, розташований поруч із останками засновника Playboy Г'ю Гефнера і легендарної актриси Мерилін Монро, призначивши за нього ціну від $ 2 млн, пише Wall Street Journal.

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Розташований в Меморіальному парку Pierce Brothers Westwood Village в Лос-Анджелесі, де також поховані такі знаменитості як Наталі Вуд і Трумен Капоте, гранітний склеп був придбаний у 1997 році театральним композитором і поетом Джеррі Германом за $ 75 тис. Але коли містер Герман помер у 2019-му, його поховали в Нью-Джерсі. Про це журналістам розповіла його хрещениця Джейн Доріан. Тепер сім'я хоче продати невикористаний склеп, встановивши початкову ціну в пару мільйонів.

"Є Мерилін Монро, Г'ю Гефнер, потім склеп Джеррі. Він поруч із двома найсексуальнішими людьми, які коли-небудь були живі", — зазначила Джейн.

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За словами жінки, автор музики до бродвейським мюзиклів "Привіт, Доллі!", "Мейм" і "La Cage aux Folles", Герман теж був "досить сексуальним", і його розбурхувала ідея бути похованим поруч із Мерилін Монро, чий склеп в комплексі "Коридор спогадів" покритий поцілунками губної помади від фанатів. Місце поховання, яке купив Герман, розташоване в двох склепах від Монро, похованої тут в 1960-х роках, а між ними — склеп Г'ю Гефнера, який помер у 2017 році.

[ + – ] До місця поховання Мерилін Монро досі приходять шанувальники Фото: Getty Images

Герман купив склеп після того, як у нього діагностували ВІЛ. Оскільки в той час він жив в Лос-Анджелесі, то заздалегідь потурбувався про місце поховання, яке б відповідало його статусу, і розщедрився на цей об'єкт. Однак з появою препаратів для стримування ВІЛ його стан покращився, і він прожив до 88 років, померши від старості. За кілька років до смерті він переїхав в Маямі і змінив свою думку про необхідність бути похованим у Вествуді. В результаті він композитор був похований в Нью-Джерсі поруч зі своєю матір'ю в місці з видом на вогні Бродвею.

Брокер з кладовищ з Лос-Анджелеса Барон Чу сумнівається, що сім'я зможе продати склеп поруч із Монро за такі гроші. За його словами, в Каліфорнії не бракує подібних локацій, але більшість багатих жителів хочуть бути поховані поруч зі своїми родичами. Як приклад тривалого продажу він назвав місце поруч із могилою Майкла Джексона, за яке просять $ 80 тис, що значно нижче початкової ціни, озвученої кілька років тому.