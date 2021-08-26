Модные тренды осени. Топ самых актуальных женских кардиганов сезона осень 2021

Кардиган – незаменимая вещь в межсезонье и отличное решение для создания стильного и модного образа на осень 2021.

Лето сдает свои позиции, а вечера и ночи перед приходом осени становятся все холоднее. В этот период как нельзя лучше подходят кардиганы, которые не только согреют в межсезонье, но и станут отличным дополнением образа. Фокус посмотрел на последние модные женские кардиганы и предлагает выбрать кардиган на осень согласно последним трендам.

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Кардиган – придуман для военных, но обожаем модницами

Прежде чем начать обзор, вспомним историю появления этого предмета в гардеробе. Любимую вещь многих модниц придумал мужчина: английский лорд Кардиган. Это он заказал новую деталь обмундировния — вязаный жакет на пуговицах во всю длину — для утепления солдат в морозы во время Балаклавского сражения 1854 года. В свою очередь английские аристократы оценили практичность этой вещи, и она надолго обосновалась в их шкафах.

Со временем кардиган утратил актуальность, и только в 60-ых годах прошлого века его вернула к жизни Мэрилин Монро, снявшись в нем для журнала на голое тело. Но окончательно кардиганы прочно вошли в моду снова благодаря музыканту Курту Кобейну, который был большим любителем растянутых кофт грубой вязки, сделав их ключевым элементом стиля гранж.

Сейчас без стильного женского кардигана невозможно представить гардероб ни одной уважающей себя модницы. Разнообразие цветов, фасонов, фактур позволяют каждой выбрать то, что по душе.

[ + – ] Лидер группы Nirvana Курт Кобейн сделал актуальным придуманный в XIX веке предмет гардероба Фото: Соцсети

Вязаные кардиганы

Ничто так не ассоциируется с уютом и теплом, как вязаный кардиган, который давно стал незаменимой вещью в гардеробе модниц. Актуальным вязаный кардиган будет и осенью 2021. Короткие, средние, макси кардиганы согреют и украсят. При этом вязка может быть как тонкой, так средней толщины и крупной, а узоры – простыми или объемными. Вязаный кардиган не обязательно должен иметь пуговицы: длинные кардиганы можно дополнить декоративной булавкой или же подхватить поясом.

В этом сезоне также популярными будут кофты некрупной вязки на пуговицах, главная особенность которых – простота и лаконичность

Кардиган оверсайз – стильно и эффектно

Вещи на несколько размеров больше – тренд последних сезонов, и модные кардиганы 2021 – не исключение. Осенью популярными будут кардиганы оверсайз средней длины с подвернутыми рукавами, которые будто спадают с плеча. Кроме того, неплохо будут смотреться модели с рукавами-фонариками или по типу "летучая мышь". Кардиганы могут быть как с крупными пуговицами, так и вовсе без них, либо же на молнии.

Объемности кардиганам оверсайз придаст крупная вязка или рельефные узоры. Кардиганы оверсайз отлично будут смотреться как с джинсами и лосинами, так и с классическими брюками, юбками или платьями.

Короткий кардиган с пуговицами

Такой кардиган больше похож на кофту из трикотажа. Выбирая этот фасон, следует учитывать, что вещь должна быть приталенной. Короткий кардиган с пуговицами отлично будет смотреться на рубашке, тонком гольфе, водолазке или блузке. Он подойдет как для повседневного образа с джинсами, так и для выхода в люди. В таком случае под него можно надеть пышную юбку. Также стилисты рекомендуют обратить внимание на укороченные кардиганы. Вещи ярких цветов и крупной фактурной вязки станут отличным дополнением осеннего гардероба.

Кардиган в клетку

Топ кардиганов осени 2021 будет неполным без кардигана в клетку. Такая вещь в гардеробе – прекрасный вариант для тех, кто устал от однотонности и стандартных решений. Кардиган в клетку – стильная и практичная одежда, которая при правильном комбинировании сделает образ нетривиальным и запоминающимся.

В зависимости от длины и фасона, такой кардиган может стать изюминкой как street-look, так и офисного ансамбля. Например, короткий кардиган в клетку на пуговицах хорошо будет смотреться с юбкой-футляром, кардиган-пончо в клетку – отличное решение для осенних прогулок в парке, а трикотажный кардиган в клетку придется по душе любительницам уюта.

Однако стоит помнить, что крупная клетка больше идет худощавым и высоким девушкам и женщинам. Более полным дамам следует обратить внимание на кардиганы в мелкую клетку или с единичными полосками, пересекающимися в виде клетки.

Кардиганы с капюшоном

Кардиган с капюшоном не только согреет в холодный день, но и защитит от ветра и дождя. Как правило, капюшон выполнен из того же материала, что и основное изделие, однако иногда это может быть совершенно другая ткань. Такие кардиганы отлично подойдут для тех, кто не любит носить головные уборы, но хочет прикрыть голову от непогоды.

Кардиган-пальто

Линейка модных женских кардиганов пополнилась в этом сезоне кардиганом типа пальто. Для его изготовления используется более плотная ткань, например твид, но, в отличие от обычного пальто, кардиганы не имеют подкладки, что делает их более легкими и универсальными.

Как правило, такие кардиганы длинные или средней длины. Эффектно смотрятся кардиганы-пальто с меховой отделкой. Они могут быть с пуговицами, на молнии или же без них.

Напомним, какие модные образы будут модными этой осенью.