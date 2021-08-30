Смелые и эпатажные образы больше не табу. VOVK показывает новую рекламную кампанию Campaign Autumn-Winter 21-22

Новая рекламная кампания бренда женской одежды VOVK, презентация которой состоялась в августе, в очередной раз показала, как это важно — быть свободным и прислушиваться к самому себе. В Campaign Autumn-Winter 2021-2022 показали реальность, ведь сегодня, когда мы живем в мире с политическими конфликтами, пандемией, нам навязывают другие мысли, а сам мир стремительно меняется. Именно поэтому важно найти свое собственное "Я" и не изменять своим принципам.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В основе рекламной кампании VOVK Campaign Autumn-Winter лежат образы из современных фактур и силуэтов, вещи, выполненные с вызовом обществу со своими провокационными кроем или принтами, оригинальные и стильные аксессуары и все то, благодаря чему каждая девушка сможет стать смелой и эпатажной, отбросит все стереотипы и обязательно примет себя, настоящую.

Представители бренда VOVK предлагают девушкам экспериментировать со своим стилем, делать то, что хочется именно им в данный момент и самовыражаться как с помощью одежды, так и благодаря своим действиям. "Свобода это ведь не только про самовыражение. Прежде всего, свобода это о личном выборе того, чего ты хочешь и об индивидуальной точке зрения на все происходящее вокруг. Самое главное тут — это быть верным себе и никогда себе не изменять".

Если вы также как и мы заинтересовались в новинках и стильных образах от бренда VOVK, предлагаем посмотреть и купить их в интернет-магазине VOVK.COM. Встречайте осень так, как захотите. Главное — встречайте ее в красивой одежде и стильных луках от VOVK.