Сміливі та епатажні образи більше не табу. VOVK показує нову рекламну кампанію Campaign Autumn-Winter 21-22

Нова рекламна кампанія бренду жіночого одягу VOVK, презентація якої відбулася в серпні, в черговий раз показала, як це важливо — бути вільним і прислухатися до самого себе. У Campaign Autumn-Winter 2021-2022 показали реальність, адже сьогодні, коли ми живемо у світі з політичними конфліктами, пандемією, нам нав'язують інші думки, а сам світ стрімко змінюється. Саме тому важливо знайти своє власне "Я" і не зраджувати своїм принципам.

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В основі рекламної кампанії VOVK Campaign Autumn-Winter лежать образи з сучасних фактур і силуетів, речі, виконані з викликом суспільству зі своїми провокаційними кроєм або принтами, оригінальні і стильні аксесуари і все те, завдяки чому кожна дівчина зможе стати сміливою і епатажною, відкине всі стереотипи і обов'язково знайде себе, справжню.

Представники бренду VOVK пропонують дівчатам експериментувати зі своїм стилем, робити те, що хочеться саме їм в даний момент і самовиражатися як за допомогою одягу, так і завдяки своїм діям. "Свобода це ж не тільки про самовираження. Перш за все, свобода це про особистий вибір того, чого ти хочеш і про індивідуальну точку зору на все, що відбувається навколо. Найголовніше тут — це бути вірним собі і ніколи собі не зраджувати".

Якщо ви також як і ми зацікавилися в новинках і стильних образах від бренду VOVK, пропонуємо подивитися та замовити їх в інтернет-магазині VOVK.COM. Зустрічайте осінь так, як захочете. Головне — зустрічайте її в гарному одязі і стильних луках від VOVK.