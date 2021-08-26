Известная российская актриса ушла в монастырь
Впервые Екатерина Васильева ушла со сцены ради церкви в 1987 году, однако окончательный выбор сделала только сейчас.
76-летняя российская актриса театра и кино, а также народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщили ряд росСМИ, а также актриса Мария Шукшина.
"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!", – написала Шукшина в своем telegram-канале.
Васильева за сою творческую карьеру сыграла более чем в двух сотнях фильмов. Самые известные из ее работ – "Бумбараш", "Обыкновенное чудо", "Чародеи", "Экипаж".
Несмотря на успех и востребованность, Васильева внезапно уходит в веру. В 1987 году она покидает театр и кино ради церкви. В театре, услышав просьбу актрисы, категорически отказались подписывать ее заявление на увольнение, однако это ее не остановила. Она ушла аккурат перед тем, как ее труппа уезжала в длительный тур по Японии. Коллеги не поняли такой поступок, ведь тогда зарубежные гастроли считались очень престижными.
В 1993 году Васильева становится послушницей Толгского монастыря, который расположен в Ярославской области. Позже появилась информация, что она служила в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
Через три года актриса возвращается в профессию, однако с тех пор более избирательно стала относиться к выбору ролей. Более того, каждый раз перед тем, как взяться за новую роль, она спрашивала разрешения у своего духовного наставника.