Відома російська актриса постриглася в черниці

Вперше Катерина Васильєва кинула професію на піку кар'єри заради церкви в 1987 році.

76-річна російська актриса театру і кіно, а також народна артистка РРФСР Катерина Васильєва прийняла чернечий постриг. Про це повідомила низка росЗМІ, а також актриса Марія Шукшина.

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"Актриса Катерина Васильєва прийняла постриг, її син — священик у Храмі Св. Миколая Чудотворця на Трьох Горах. Мої щирі вітання!" — написала Шукшина в своєму telegram-каналі.

Васильєва за сою творчу кар'єру зіграла більш ніж в двох сотнях фільмів. Найвідоміші з її робіт — "Бумбараш", "Звичайне диво", "Чародії", "Екіпаж".

[ + – ] Катерина Васильєва та Андрій Миронов Фото: Скриншот

Незважаючи на успіх і затребуваність, Васильєва раптово йде в віру. У 1987 році вона залишає театр і кіно заради церкви. У театрі, почувши прохання актриси, категорично відмовилися підписувати її заяву на звільнення, проте це її не зупинило. Вона пішла якраз перед тим, як її трупа їхала в тривалий тур по Японії. Колеги не зрозуміли такий вчинок, адже тоді зарубіжні гастролі вважалися дуже престижними.

У 1993 році Васильєва стає послушницею Толгського монастиря, який розташований в Ярославській області. Пізніше з'явилася інформація, що вона служила в храмі Софії Премудрості Божої в Середніх Садівниках.

Через три роки актриса повертається в професію, проте з тих пір вибірковіше стала ставитися до вибору ролей. Більш того, кожен раз перед тим, як взятися за нову роль, вона питала дозволу у свого духовного наставника.