Семья Шумахера раскрыла ранее неизвестные подробности о легендарном гонщике (видео)

Жена и дети знаменитого спортсмена показали журналистам, каким мужем и отцом он был и остается даже сейчас.

Звезда "Формулы-1" Михаэль Шумахер, который в декабре 2013 года получил тяжелейшую травму головы и пропал с поля зрения СМИ, по-прежнему остается для миллионов людей по всему миру легендой, а любые обрывки информации о его здоровье стразу же становятся достоянием общественности. Учитывая неугасающий интерес к личности великого гонщика, стриминговый сервис Netflix анонсировал документальный фильм, который покажет неизвестные ранее факты из жизни спортсмена, а также расскажет о нем устами его самых близких: 52-летней жены Корин, дочери Джины и сына Мика, брата Ральфа и других.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Картина, которая выйдет 15 сентября, – это трагическая история сильного человека, рассказ о настоящей твердости духа и об эталонной преданности.

В трейлере Коринна говорит о том, что ее муж "чрезвычайно силен морально".

"Он до сих пор каждый день показывает мне, насколько он силен", – подчеркивает она.

В видео демонстрируются архивные кадры карьеры Шумахера, начиная с того, как он в детстве занимался картингом, до рекордного седьмого чемпионата "Формулы-1" в 2004 году. Также можно увидеть кадры его свадьбы, домашнее видео с детьми и другие архивные записи.

Документальный фильм обещает невиданный материал, показывающий "многие грани его многослойной личности", с участием брата Ральфа, Себастьяна Феттеля, Дэвида Култхарда и Берни Экклстоуна.

По словам пресс-секретаря гонщика Сабины Кем, лента будет подарком семьи "любимому отцу и мужу".

[ + – ] Картина о "неизвестном" Шумахере выходит 15 сентября

"Михаэль Шумахер изменил профессиональный имидж гонщика и установил новые стандарты. В своем стремлении к совершенству он не щадил ни себя, ни свою команду, доведя их до величайших успехов. Его лидерскими качествами восхищаются во всем мире. Он нашел в себе силы для этой задачи и равновесие, чтобы восстановить силы дома, со своей семьей, перед которой он преклоняется. Чтобы сохранить свою личную сферу как источник силы, он всегда строго и последовательно отделял частную жизнь от общественной. Этот фильм рассказывает об обоих мирах", – говорит Кем.

Самой большой проблемой для режиссеров было найти баланс между независимым репортажем и вниманием к семье. По словам Ванессы Нокер, которая сняла фильм вместе с Ханс-Бруно Каммертонсом и Майклом Вехом, неоценимую поддержку в этом им оказала Коринна Шумахер.

"Она была великой и достаточно смелой, чтобы позволить нам делать то, что мы хотели, поэтому мы уважали и соблюдали ее границы. Очень вдохновляющая, теплая женщина, которая произвела на всех нас неизгладимое впечатление", – отметила она.

Михаэль Шумахер является одним из самых титулованных гонщиков планеты. Его сын пошел по стопам отца и уже участвует в гонках, надеясь повторить рекорды родителя.

В 2019 году Михаэлю должны были провести экспериментальное лечение с помощью стволовых клеток, однако процедура была отложена из-за пандемии коронавируса.

Семья спортсмена уже потратила на лечение более 16 млн евро. Ради этого им довелось продать свой дом в Норвегии, а также личный самолет семьи. В каком состоянии легендарный гонщик находится сейчас, неизвестно, поскольку после трагического инцидента его никто не видел. Позже в СМИ появилась информация о том, что он больше не прикован к постели.