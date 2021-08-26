Сім'я Шумахера розкрила раніше невідомі подробиці про легендарного гонщика (відео)

Дружина і діти знаменитого спортсмена показали журналістам, яким чоловіком і батьком він був і залишається навіть зараз.

Зірка "Формули-1" Міхаель Шумахер, який у грудні 2013 року отримав важку травму голови і зник з поля зору ЗМІ, як і раніше залишається для мільйонів людей по всьому світу легендою, а будь-які уривки інформації про його здоров'я зразу ж стають надбанням громадськості. З огляду на незгасний інтерес до особистості великого гонщика, стримінговий сервіс Netflix анонсував документальний фільм, який покаже невідомі раніше факти з життя спортсмена, а також розповість про нього устами його найближчих: 52-річної дружини Корінни, дочки Джіни і сина Міка, брата Ральфа та інших.

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Картина, яка вийде 15 вересня, — це трагічна історія сильної людини, розповідь про справжню твердість духу і про еталонну відданість.

У трейлері Корінна говорить про те, що її чоловік "надзвичайно сильний морально".

"Він досі щодня показує мені, наскільки він сильний", — підкреслює вона.

У відео демонструються архівні кадри кар'єри Шумахера, починаючи з того, як він у дитинстві займався картингом, до рекордного сьомого чемпіонату "Формули-1" у 2004 році. Також можна побачити кадри його весілля, домашнє відео з дітьми та інші архівні записи.

Документальний фільм обіцяє небачений матеріал, який показує "багато граней його багатошарової особистості", за участю брата Ральфа, Себастьяна Феттеля, Девіда Култхарда і Берні Екклстоуна.

За словами прессекретаря гонщика Сабіни Кем, стрічка буде подарунком сім'ї "улюбленому батькові і чоловікові".

[ + – ] Картина про "невідомого" Шумахера виходить 15 вересня

"Міхаель Шумахер змінив професійний імідж гонщика і встановив нові стандарти. У своєму прагненні до досконалості він не щадив ні себе, ні свою команду, довівши їх до найбільших успіхів. Його лідерськими якостями захоплюються у всьому світі. Він знайшов у собі сили для цього завдання і рівновагу, щоб відновити сили вдома, зі своєю сім'єю, перед якою він схиляється. Щоб зберегти свою особисту сферу як джерело сили, він завжди строго і послідовно відокремлював приватне життя від громадського. Цей фільм розповідає про обидва світи", — говорить Кем.

Найбільшою проблемою для режисерів була знайти баланс між незалежним репортажем і увагою до сім'ї. За словами Ванесси Нокер, яка зняла фільм разом з Ханс-Бруно Каммертонсом і Майклом Вехом, неоціненну підтримку в цьому їм надала Корінна Шумахер.

"Вона була великою і досить сміливою, щоб дозволити нам робити те, що ми хотіли, тому ми поважали її межі та дотримувалися їх. Вона дуже надихає, тепла жінка, яка справила на всіх нас незабутнє враження", — зазначила вона.

Міхаель Шумахер є одним з найбільш титулованих гонщиків планети. Його син пішов стопами батька і вже бере участь у гонках, сподіваючись повторити рекорди батька.

У 2019 Міхаелю повинні були провести експериментальне лікування за допомогою стовбурових клітин, однак процедура була відкладена через пандемію коронавірусу.

Сім'я спортсмена вже витратила на лікування понад 16 млн євро. Заради цього їм довелося продати свій будинок у Норвегії, а також особистий літак сім'ї. У якому стані легендарний гонщик наразі, невідомо, оскільки після трагічного інциденту його ніхто не бачив. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що він більше не прикутий до ліжка.