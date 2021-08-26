Туристка с помощью кошек сэкономила десятки тысяч долларов на путешествиях

Первое такое путешествие девушка совершила в 2017 году.

Веб-редактор Мадоллин Горли из Брисбена (Австралия) нашла способ посетить немало городов на материке, а также в США, благодаря заботе о кошках. Причем такой способ экономии в поездках оказался настолько выгодным, что девушка поделилась своим опытом с другими, сообщает Vice.

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В то время, пока другие туристы ищут себе места в хостелах, думая, как поменьше денег потратить на оплату жилья в другом городе или даже на другом континенте, Мадоллин мониторит в Сети людей, живущих в других регионах и странах, которые куда-то уезжают и нуждаются в том, чтобы кто-то присмотрел за их домашними питомцами: кошками, собаками и прочей живностью.

Горли, большая любительница кошек, ищет потенциальных клиентов на платформах Trusted Housesitters и Aussie House Sitters. Там же чаще всего она выбирает и новое направление для путешествий.

[ + – ] Мадоллин Горли Фото: Мадоллин Горли/Instagram

По словам девушки, многие считают такой ее способ повидать другие места "странным". Однако она сама относится к этому абсолютно спокойно. Правда, признается, иногда привязывается к животным, за которыми ухаживает в отсутствие хозяев.

"Это как если бы у вас здесь был один друг, а потом вы собираетесь поехать к следующему другу в следующий город. Мне немного грустно из-за некоторых кошек, которых я оставила, потому что они мне очень нравятся".

Она до сих пор помнит многих своих кошачьих друзей по именам: Бонни, трехногая кошка из Нью-Йорка, вечно прожорливый Джаспер из Южной Каролины, Пиксель из Сиднея, напомнивший ей Чеширского кота из "Алисы в стране чудес".

Впервые Горли решилась присмотреть за чужими кошками на Рождество 2017 года. Хозяева животных, пара из Сан-Франциско., как раз искала такого человека.

"Они были такие милые, что определенно помогли мне сформировать весь этот опыт кошачьих путешествий", – вспоминает Горли. Она отметила, что тогда присматривала за котом Харви, который был чрезмерно застенчивым, однако за полторы недели привязался к ней.

С тех пор австралийка была в Соединенных Штатах около семи раз. Каждый раз, когда она приезжала в эту страну, то выстраивала свои "кошачьи" задания подряд, чтобы обеспечить себе жилье на всю поездку. Она сказала, что ей ни разу не приходилось платить за квартиру. Хотя Горли не дают денег за работу кошачьей сиделкой, она живет в частных домах бесплатно. По оценкам туристки, с тех пор, как она стала путешествовать таким способом, то сэкономила от 30 тысяч до 40 тысяч австралийских долларов ($22 000-$29 000).

"Но в то же время я бы не потратила эти деньги, чтобы отправиться в те места. Я ехала тда, потому что могла получить бесплатное жилье", – сказала она.

Девушка пояснила, почему присматривать за кошками туристам гораздо выгоднее, чем за собаками. Последние требуют выгула и внимания, в то время как кошки после кормления спокойно могут обходиться без человека 12 часов. Такой запас времени позволяет путешественнику увидеть много всего интересного в новом месте за один раз.

Мадоллин даже создала сайт, на котором рассказывает о каждом из питомцев, с которым ей довелось иметь дело в путешествиях.

Напомним, какие породы кошек не стоит заводить новичкам в виду их агрессивности и даже опасности.