"Девочка с собачкой из Уханя" показала кадры со свадьбы с главой миграционной службы (фото, видео)

Пара расписалась еще в феврале, но пышную свадьбу устроила только сейчас.

43-летний глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и его возлюбленная, 23-летняя Настя (в девичестве Зинченко), более известная широкой публике как "девочка с собачкой из Уханя", сыграли свадьбу через шесть месяцев после официальной росписи. Снимками и видео торжества девушка поделилась на своей странице в Instagram.

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"Принимаем поздравления ❤️ 29.08.2021", – подписала фотографии Анастасия, на которых позирует в свадебном наряде рядом с мужем во время выездной церемонии. Молодожены целуются под аркой из цветов, а также стоят в окружении друзей жених и подружек невесты перед гостями церемонии.

Для торжественного мероприятия девушка выбрала белое платье с прозрачными рукавами, а жених был в светло-сером костюме. Вечером Анастасия переоделась в другой наряд – платье в корсетом и пышной юбкой.

В сториз невеста поделилась кадрами подготовки к торжеству, бэкстейджем свадебной фотосессии, а также моментами церемонии и празднования, которое проходило в ресторане на свежем воздухе в уютной и теплой обстановке.

Свои отношения пара узаконила еще 20 февраля, и 20 августа молодая жена отметила полгода семейной жизни и полтора года знакомства, поделившись черно-белым свадебным снимком.

Имя Анастасии Зинченко стало широко известно украинцам в феврале 2020 года после того, как с началом пандемии коронавируса она отказалась эвакуироваться без своей собаки, шпица по кличке Мишель. Соколюк сделал все, чтобы вернуть девушку в Украину, а затем стало известно о том, что у них возникли взаимные чувства друг к другу. Через некоторое время они объявили о своем романе. На момент отношений у чиновника была семья. В мае он подал на развод в Дарницкий райсуд столицы, а уже в августе брак был расторгнут. С бывшей женой у него было двое детей – дочь Дарья и сын Денис.