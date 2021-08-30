"Дівчинка із собачкою з Уханю" показала кадри з весілля з главою міграційної служби (фото, відео)

Пара розписалася ще в лютому, але пишне весілля влаштувала тільки зараз.

43-річний глава Державної міграційної служби Максим Соколюк і його кохана, 23-річна Настя (в дівоцтві Зінченко), більш відома широкому загалу як "дівчинка із собачкою з Уханю", зіграли весілля через шість місяців після офіційного розпису. Знімками та відео торжества дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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"Приймаємо вітання ❤️ 29.08.2021", — підписала фотографії Анастасія, на яких позує у весільному вбранні поруч з чоловіком під час виїзної церемонії. Молодята цілуються під аркою з квітів, а також стоять в оточенні друзів нареченого і подружок нареченої перед гостями церемонії.

Для урочистого заходу дівчина обрала білу сукню з прозорими рукавами, а наречений був у світло-сірому костюмі. Увечері Анастасія переодяглася в інший наряд — плаття з корсетом і пишною спідницею.

У сторіз наречена поділилася кадрами підготовки до торжества, бекстейджем весільної фотосесії, а також моментами церемонії і святкування, яке проходило в ресторані на свіжому повітрі в затишній і теплій обстановці.

Свої відносини пара узаконила ще 20 лютого, і 20 серпня молода дружина відзначила півроку сімейного життя і півтора року знайомства, поділившись чорно-білим весільним знімком.

Ім'я Анастасії Зінченко стало широко відоме українцям у лютому 2020 року, після того, як з початком пандемії коронавірусу вона відмовилася евакуюватися без своєї собаки, шпіца на прізвисько Мішель. Соколюк зробив усе, щоб повернути дівчину в Україну, а потім стало відомо про те, що в них виникли взаємні почуття одне до одного. Через деякий час вони оголосили про свій роман. На момент відносин у чиновника була сім'я. У травні він подав на розлучення в Дарницький райсуд столиці, а вже в серпні шлюб був розірваний. З колишньою дружиною в нього було двоє дітей — дочка Дарина і син Денис.