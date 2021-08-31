Две европейские принцессы стали ученицами престижного колледжа в Уэльсе

Двухлетнее обучение в UWC Atlantic College 67 тысяч фунтов стерлингов, и по его окончании выпускники получают степень международного бакалавриата.

Престижный и знаменитый колледж UWC Atlantic в Уэльсе (Великобритания) в новом учебном году примет сразу двух представительниц королевских домов Европы, пишет Hello.

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Ученицей этого заведения стала 15-летняя принцесса Леонор, являющаяся наследницей испанского престола, а также 16-летняя принцесса Нидерландов Алексия. Девушки, которые теперь однокурсницы, проведут в стенах колледжа два следующих года, а обучение обойдется в 67 тысяч фунтов стерлингов каждой. Именно такова стоимость двухлетней программы, по завершении которой выпускники получат степень международного бакалавриата.

Алексия – вторая дочь короля Виллема-Александра и его жены, королевы Максимы. Представители монаршей семьи уже опубликовали на официальной странице в Twitter cнимок принцессы, позирующей возле королевского дворца Paleis Huis ten Bosch в Гааге. Девушка позировала с гитарой и сумкой в руках и рваных джинсах.

[ + – ] Принцесса Нидерландов Алексия Фото: Koninklijk Huis/Twitter

Что касается принцессы Леонор, то в Сети есть снимки, как семья провожает девушку в мадридском аэропорту. В свою очередь принцесса обнимает родителей, короля Филиппа VI и королеву Летицию, а также младшую сестру Софию.

Колледж, куда прибыли на учебы принцессы, сочетает международную учебную программу и работы на благо общества. В настоящее время президентом UWC Atlantic является Елизавета II, разделяя этот пост с королевой Иордании Нур.

[ + – ] Испанская принцесса Леонор и бельгийская принцесса Элизабет

На веб-сайте колледжа указано, что уроки начинаются каждое утро в 8:00 и заканчиваются в 13:10, и в рамках целостной учебной программы студенты должны провести как минимум два часа общественных работ, два часа физической активности и еще два часа творческих занятий.

UWC Atlantic College прозвали "Хогвартсом" из-за внешнего сходства. Он расположен в замке Святого Доната XII века и находится на побережье, а также имеет статус памятника архитектуры. На территории колледжа есть восемь пансионатов, в которых живут учащиеся.

Среди самых известных выпускников заведения – король Нидерландов Виллем-Александр, отец Алексии, бельгийская принцесса Элизабет, принцесса Иордании Райя и многие другие.