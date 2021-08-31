Дві європейські принцеси стали ученицями престижного коледжу в Уельсі

Дворічне навчання в UWC Atlantic College коштує 67 тисяч фунтів стерлінгів, і після його закінчення випускники отримують ступінь міжнародного бакалавріату

Престижний і знаменитий коледж UWC Atlantic в Уельсі (Великобританія) в новому навчальному році прийме відразу двох представниць королівських будинків Європи, пише Hello.

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Ученицею цього закладу стала 15-річна принцеса Леонор, котра є спадкоємицею іспанського престолу, а також 16-річна принцеса Нідерландів Алексія. Дівчата, які тепер однокурсниці, проведуть у стінах коледжу два наступні роки, а навчання обійдеться в 67 тисяч фунтів стерлінгів кожній. Саме така вартість дворічної програми, по завершенні якої випускники отримають ступінь міжнародного бакалаврату.

Алексія — друга дочка короля Віллема-Олександра і його дружини, королеви Максими. Представники монаршої родини вже опублікували на офіційній сторінці у Twitter знімок принцеси, яка позує біля королівського палацу Paleis Huis ten Bosch у Гаазі. Дівчина позувала з гітарою і сумкою в руках і рваних джинсах.

[ + – ] Принцеса Нідерландів Алексія Фото: Koninklijk Huis/Twitter

Що стосується принцеси Леонор, то в мережі є знімки, як сім'я проводжає дівчину в мадридському аеропорту. У свою чергу принцеса обіймає батьків, короля Філіпа VI і королеву Летицію, а також молодшу сестру Софію.

Коледж, куди прибули на навчання принцеси, поєднує міжнародну навчальну програму і роботи на благо суспільства. Наразі президентом UWC Atlantic є Єлизавета II, розділяючи цю посаду з королевою Йорданії Нур.

[ + – ] Іспанська принцеса Леонор і бельгійська принцеса Елізабет

На веб-сайті коледжу вказано, що уроки починаються щоранку о 8:00 і закінчуються о 13:10, і в рамках цілісної навчальної програми студенти повинні провести як мінімум дві години громадських робіт, іншої фізичної активності і ще дві години творчих занять.

UWC Atlantic College прозвали "Гоґвортс" через зовнішню схожість. Він розташований у замку Святого Доната XII століття, на узбережжі, а також має статус пам'ятки архітектури. На території коледжу є вісім пансіонатів, у яких живуть учні.

Серед найвідоміших випускників закладу — король Нідерландів Віллем-Олександр, батько Алексії, бельгійська принцеса Елізабет, принцеса Йорданії Раян і багато інших.