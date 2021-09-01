Школьная мода 2021-2022. Модные тенденции и образы в стиле преппи

Сегодня дизайнеры предлагают ученикам и их родителям большое разнообразие вариантов школьной формы, которого были лишены прежние поколения учеников.

Наступила школьная пора, а это значит, что пришло время для формы или нескольких вариантов формы, которую будут носить дети в наступившем сезоне осень 2021. Говорить отдельно о трендах на школьную моду не принято, ведь каждое учебное заведение стремится упорядочить внешний вид своих учеников в едином стиле. Некоторые школы утверждают сразу несколько версий школьной формы, которую ученики могут носить во время пребывания на уроках и в периоды между ними.

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Между тем, стиль преппи — стилизация одежды под школьную форму или идейные отсылки к ней — давно стал модной классикой, в том числе и для взрослых. А черта между настоящей школьной формой, стилизацией под нее или отсылками к ее мотивам стала такой тонкой, что некоторые элементы одежды в стиле преппи школьники могут без колебаний надевать на учебу. К слову, самая яркая киногероиня, которая отдавала предпочтение именно школьному стилю в одежде, это Лейтон Мистер в сериале "Сплетница". Можно сказать, что именно она максимально популяризировала школьные образы и принесла их в массы.

Словом, школьная мода давно существует не только для школьников, и ее влияние на эволюцию модной индустрии вполне ощутимо. Да и современные ученики получили возможность одеваться куда более разнообразно, чем их предшественники 20 лет назад.

Так что же будут носить школьники осенью и зимой 2021-2021 года?

[ + – ] Так выглядит современная версия школьной формы 2021

Оверсайз в тренде

[ + – ] Оверсайз - один из самых удобных вариантов школьной формы 2021

Стоит ли делать акцент на том, что популярный оверсайз проник и в моду для школьников? Наверное, сегодня трудно найти ученицу, которая хотя бы раз не сочетала школьную юбку-плиссе с джемпером или рубашкой оверсайз. Свободный силуэт эффектно сочетается со строгим жилетом, который сможет придать стройности такому модному выбору. Оверсайз удобен и функционален для пребывания на уроках, поэтому, если учебное заведение допускает такую версию формы или ее вариации — этот стиль оптимален.

[ + – ] Свободный силуэт хорошо сочетается с джемпером или жилетом

Силуэтная форма

[ + – ] Приталенная или силуэтная форма — отличная альтернатива школьному оверсайзу

Такой вид школьной формы больше подходит ученицам старших классов — собственно, для них он и создан. С одной стороны, эта форма скорее напоминает одежду из офисного дресс-кода, чем вариант для среднего учебного заведения, а с другой — облегающая форма подчеркнет фигуру девочкам, которым этот фактор уже не безразличен.

Форма-трапеция

[ + – ] Трапециевидный силуэт школьной формы 2021

Форма-трапеция идеально подойдет для учениц средних классов, хотя и девочкам в начальной школе такая форма-сарафан в сочетании с белоснежной блузой может прийтись по душе. В этом варианте формы отчетливо прослеживается отсылка к одежде воспитанниц института благородных девиц дореволюционной России. Вероятно, делать такую форму основным вариантом для учебного заведения не стоит — но как одна из версий одежды для занятий она выглядит вполне неплохо.

Кэжуал форма для мальчиков

[ + – ] Мальчиков не обошли изменения школьных трендов

Не обошли тренды школьной формы и мужской пол. Сегодня ученикам школы предлагают выбирать между классическим костюмом и вариантом кэжуал, который можно сочетать с хлопоковой сорочкой или с тенниской на пуговицах и воротником-стойкой. К слову, последний вариант становится у подростков все более популярным.

Школьная форма в ретро-стиле

[ + – ] Ностальгия дизайнеров по школьным временам отражена в создании ретро-вариаций формы

Ностальгия дизайнеров по школьным временам отражена в их стремлении создавать для учениц форму, которая идейно напоминает школьные платья времен Советского Союза — которые в этом плане продолжали традиции гимназий. Школьная классика — это приталенное черное или темно-коричневое платье, декорированное белыми манжетами и воротничком. Впрочем, в современном варианте форма выглядит более эффектно и даже делает отсылку к коктейльным платьям. Стоит ли делать акцент на том, что такую единицу одежды можно носить не только в школу? Такое форменное платье будет эффектно смотреться на дне рождения у друзей и даже на взрослом вечернем мероприятии.

Кэжуал костюм для старшеклассниц

[ + – ] Старшеклассниц приучают следовать офисному дресс-коду уже в школе

Сегодня старшеклассницам предлагают выбирать между школьной формой и элегантным вариантом кэжуал костюма, который можно сочетать с водолазкой, джемпером или рубашкой из хлопка в любом цветовом решении. Такой костюм не ассоциируется исключительно со школьной формой и предполагает использование в случаях, не связанных с пребыванием в стенах учебного заведения.