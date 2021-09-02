78-й Венецианский кинофестиваль: самые яркие образы красной дорожки биеннале

Мировые знаменитости блистали в нарядах от самых известных домов моды и украшениях от Cartier

В Венеции стартовал 78-й международный кинофестиваль, ознаменовавшийся нашествием голливудских звезд, супермоделей и других знаменитостей, многие из которых в прошлом году не посетили мероприятие из-за пандемии коронавируса. Традиционно на красной дорожке знаменитости появились в лучших нарядах о кутюр, и Фокус решил рассмотреть самые яркие из них.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Мариякарла Босконо в Jean Paul Gaultier

Образ итальянской супермодели Мариякарлы Босконо уже назван модными критиками одним из самых завораживающих из тех, что видела Венеция. На открытии кинофестиваля она появилась в бархатном винтажном платье Jean Paul Gaultier винного цвета из коллекции Fall 2016 Couture с корсетом, спадающей лямкой и разрезами, позволяющими продемонстрировать длинные стройные ноги. Правда, Мариякарла в отличие от многих, надела под платье колготки в тон, что добавило образу шика и нового прочтения.

Наряд супермодель дополнила роскошным колье с изумрудами и бриллиантами от ювелирного дома Cartier, который в этом году впервые является генеральным спонсором Венецианского биеннале.

[ + – ] Мариякарла Босконо Фото: Getty Images

Пенелопа Крус в Chanel

Испанская актриса и муза режиссера Педро Альмодовара Пенелопа Крус, сделавшая головокружительную карьеру в Голливуде, фильм с участием которой "Параллельные матери" открывал программу Венецианского кинофестиваля, появилась на красной дорожке в черном кутюрном платье Chanel из тяжелого атласа с несколькими слоями белого тюля на юбке и необычным декором из перьев, а также лямками-оборками. По мнению экспертов от моды, образ этого наряда навеян "Лебединым образом" и эпохой немого кино.

[ + – ] Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Адриана Лима в Etro

Бразильская супермодель Адриана Лима пришла на открытие кинофестиваля в ярко-красном платье со шлейфом, расшитом пайетками, с перекрещенным лифом и огромным разрезом. Наряд подчеркивал фигуру знаменитости, а блеска образу добавили браслет от Cartier и босоножки в тон.

[ + – ] Адриана Лима Фото: Фото: Gettyimages

Барбара Палвин в Armani Privé

Еще одна супермодель, венгерка Барбара Палвин, которая появилась на красной дорожке одной из первых, выглядела роскошно в черном платье Armani Privé без бретелек из коллекции Fall 2018 Couture. Оригинальности наряду придавала юбка, которая напоминала бутон цветка.

Длинные волосы модели были собраны в объемную прическу в виде банта.

[ + – ] Барбара Палвин Фото: Getty Images

Хелен Миррен в Dolce & Gabbana

Оскароносная ангийская актриса поразила публику своим серебряным платьем со шлейфом от Dolce & Gabbana, усыпанном пайетками. Образ она дополнила ободком в тон платью, черными туфлями на высокой шпильке и сумочкой-шкатулкой.

[ + – ] Хелен Миррен Фото: Getty Images

Бьянка Балти в Dolce & Gabbana

Наряд итальянской модели Бьянки Балти был одним из самых ярких на открытии кинофестиваля. Поскольку она является амбассадором Dolce & Gabbana, то неудивительно, что для выхода на красную дорожку выбрала платье именно этого бренда. На красной дорожке она красовалась в желтом платье-"облаке" с огромным шлейфом из новой кутюрной коллекции Alta Moda, а образ дополнили массивные серьги в виде креста и колье с крупными камнями. Отметим, что это платье, напоминающее оберточную бумагу для роскошных подарков, идеально спрятало интересное положение модели, которая беременна третьим ребенком.

[ + – ] Бьянка Балти Фото: Getty Images

Джорджина Родригес в Ermanno Scervino

Невеста всемирно известного футболиста Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес тоже была замечена на красной дорожке фестиваля. В отличие от других знаменитостей, она выбрала темно-синий брючный комбинезон от Ermanno Scervino, дополнив его бриллиантовым колье.

[ + – ] Джорджина Родригес Фото: Getty Images

Венецианский кинофестиваль в этом году открыла картина испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери", главные роли в которой исполнили Пенелопа Круз и Милена Смит.

Всего в конкурсной программе биеннале заявлен 21 фильм, среди которых три украинских фильма: "Носорог" Олега Сенуова, "Отблеск" Василия Васяновича" и "Цензорка" Петера Керекеша. Последний фильм – общее производство Украины, Чехии и Словакии.

За главную награду кинофестиваля, "Золотого льва", будут бороться фильмы "Мона Лиза и кровавая луна" режиссера Аны Лили Амирпур, "Сила собаки" Джейн Кэмпион, "Официальный конкурс" Гастона Дюпра, "Последняя дочь" Мэгги Джилленхол, "Спенсер" Пабло Лорраина и другие.

Биеннале в Венеции продлиться до 11 сентября.