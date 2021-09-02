78-й Венеційський кінофестиваль: найяскравіші образи червоної доріжки бієнале

Світові знаменитості блищали в нарядах від найвідоміших будинків моди і прикрасах від Cartier

У Венеції стартував 78-й міжнародний кінофестиваль, що ознаменувався навалою голлівудських зірок, супермоделей та інших знаменитостей, багато з яких у минулому році не відвідали захід через пандемію коронавірусу. Традиційно на червоній доріжці знаменитості з'явилися в кращих нарядах від кутюр, і Фокус вирішив розглянути найяскравіші з них.

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Маріякарла Босконо в Jean Paul Gaultier

Образ італійської супермоделі Маріякарли Босконо вже названий модними критиками одним з найбільш чарівних з тих, що бачила Венеція. На відкритті кінофестивалю вона з'явилася в оксамитовому вінтажному платті Jean Paul Gaultier винного кольору з колекції Fall 2016 Couture з корсетом, що спадає лямкою і розрізами, що дозволяють продемонструвати довгі стрункі ноги. Правда, Маріякарла на відміну від багатьох, одягла під плаття колготки в тон, що додало образу шику і нового прочитання.

Наряд супермодель доповнила розкішним кольє зі смарагдами і діамантами від ювелірного дому Cartier, який у цьому році вперше є генеральним спонсором Венеційського бієнале.

[ + – ] Маріякарла Босконо Фото: Getty Images

Пенелопа Крус у Chanel

Іспанська актриса і муза режисера Педро Альмодовара Пенелопа Крус, яка зробила запаморочливу кар'єру в Голлівуді, фільм за участю якої "Паралельні матері" відкривав програму Венеційського кінофестивалю, з'явилася на червоній доріжці в чорному кутюрному платті Chanel з важкого атласу з декількома шарами білого тюлю на спідниці і незвичайним декором з пір'я, а також лямками-оборками. На думку експертів моди, образ цього наряду навіяний "Лебединим образом" і епохою німого кіно.

[ + – ] Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Адріана Ліма в Etro

Бразильська супермодель Адріана Ліма прийшла на відкриття кінофестивалю в яскраво-червоній сукні зі шлейфом, розшитій паєтками, з перехрещеним ліфом і величезним розрізом. Наряд підкреслював фігуру знаменитості, а блиску образу додали браслет від Cartier і босоніжки в тон.

[ + – ] Адріана Ліма Фото: Фото: Gettyimages

Барбара Палвін в Armani Privé

Ще одна супермодель, угорка Барбара Палвін, яка з'явилася на червоній доріжці однією з перших, виглядала розкішно в чорній сукні Armani Privé без бретелей з колекції Fall 2018 Couture. Оригінальності також надавала спідниця, яка нагадувала бутон квітки.

Довге волосся моделі було зібране в об'ємну зачіску у вигляді банта.

[ + – ] Барбара Палвін Фото: Getty Images

Хелен Міррен у Dolce & Gabbana

Оскароносна англійська актриса вразила публіку своєю срібною сукнею зі шлейфом від Dolce & Gabbana, усипаною паєтками. Образ вона доповнила обідком у тон сукні, чорними туфлями на високій шпильці і сумочкою-скринькою.

[ + – ] Хелен Міррен Фото: Getty Images

Б'янка Балті в Dolce & Gabbana

Наряд італійської моделі Б'янки Балті був одним з найяскравіших на відкритті кінофестивалю. Оскільки вона є амбасадором Dolce & Gabbana, то не дивно, що для виходу на червону доріжку обрала сукню саме цього бренду. На червоній доріжці вона красувалася в жовтій сукні-"хмарі" з величезним шлейфом з нової кутюрної колекції Alta Moda, а образ доповнили масивні сережки у вигляді хреста і кольє з великими каменями. Зазначимо, що це плаття, яке нагадує обгортковий папір для розкішних подарунків, ідеально заховало цікавий стан моделі, яка вагітна третьою дитиною.

[ + – ] Б'янка Балті Фото: Getty Images

Джорджина Родрігес в Ermanno Scervino

Наречена всесвітньо відомого футболіста Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес, теж була помічена на червоній доріжці фестивалю. На відміну від інших знаменитостей, вона вибрала темно-синій штанний комбінезон від Ermanno Scervino, доповнивши його діамантовим кольє.

[ + – ] Джорджина Родрігес Фото: Getty Images

Венеційський кінофестиваль цього року відкрила картина іспанського режисера Педро Альмодовара "Паралельні матері", головні ролі в якій виконали Пенелопа Крус і Мілена Сміт.

Усього в конкурсній програмі бієнале заявлений 21 фільм, серед яких три українські фільми: "Носоріг" Олега Сенцова, "Відблиск" Василя Васяновича і "Цензорка" Петера Керекеша. Останній фільм — загальне виробництво України, Чехії та Словаччини.

За головну нагороду кінофестивалю, "Золотого лева", боротимуться фільми "Мона Ліза і кривавий Місяць" режисера Ани Лілі Амірпур, "Сила собаки" Джейн Кемпіон, "Офіційний конкурс" Гастона Дюпра, "Остання дочка" Меггі Джилленхол, "Спенсер" Пабло Ларрейна та інші.

Бієнале у Венеції триватиме до 11 вересня.