От "Утреннего шоу" до "Полуночной мессы": топ-9 сериалов для нескучной осени

Осень будет щедра как на новые сериалы, так и на продолжение уже полюбившихся проектов.

Осень с первых дней показала, что особо рассчитывать на вечерние прогулки на природе не стоит, поэтому самое время запастись пушистым пледом, горячим чаем и обеспечить себе уютный уголок для просмотра сериалов. А их этой осенью обещают интересные и много в самых разных жанрах – от комедии до хоррора. Фокус решил подсказать, что посмотреть в сентябре-ноябре. Предлагаем выбрать интересный сериал из нашей подборки.

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Бумажный дом: пятый сезон

Премьера – 3 сентября

Сезон – 5

Количество эпизодов – 8

Пятый и последний сезон испанского сериала, снятого в жанре криминальной драмы, будет разделен на две половины, первая из которых выйдет в сентябре, а вторая – в декабре.

Сюжет всего сериала вращается вокруг преступников (чтобы не выдавать себя, они друг друга называют именами городов), которые в предыдущих сезонах под предводительством гениального Профессора сначала грабят Королевский монетный двор, а затем Банк Испании. На борьбу власти отправляют все имеющиеся силы, от полиции до армии. Но грабителям приходится разбираться не только с атакующими их силовиками, но и с личными проблемами.

Главная интрига нового сезона "Бумажного дома" строится вокруг судьбы Профессора, который в конце четвертого сезона оказался на прицеле у детектива Алисии Сьерры. Сумеет ли спасти талантливого злодея его команда, остается загадкой. Кроме того, ходят слухи, что в сериал вернется Берлин, героически погибший в одном из предыдущих сезонов. Правда, будет ли это только в воспоминаниях героев или же сценаристы каким-то образом воскресят его, пока неизвестно.

Главный шоураннер сериала Алекс Пина до последнего держит интригу, но обещает, что финал приключений грабителей будет "самым эпичным и захватывающим". По его словам, на размышления о том, как распустить банду преступников, ушел год.

В пятом сезоне герои "Бумажного дома" вернутся в последний раз, поскольку создатели проекта не хотят растягивать полюбившийся сериал и уйти с хорошими рейтингами. Однако есть информация, что не все герои предыдущих сезонов дойдут до финала, а концовка будет не такой радужной, как ждут зрители.

[ + – ] Пятый сезон полюбившегося многим сериала "Бумажный дом" будет последним

Американская история преступлений, 3 сезон: Импичмент

Премьера – 7 сентября.

Сезон – 3

Количество эпизодов – 10

"Импичмент" – третий сезон "Американской истории преступлений". В нем рассказывается о секс-скандале в Белом доме с участием президента Билла Клинтона и стажерки Моники Левински, который разгорелся в 1998 году, когда подруга девушки, работавшая с ней, обнародовала записи разговоров главы государства и его пассии. В результате Клинтон чуть не лишился поста, а на карьере Левински был поставлен жирный крест.

В основе сюжета – книга Джеффри Тубина "Обширный заговор: настоящая история сексуального скандала, который почти свалил президента", а одним из продюсеров сериала стала сама Моника Левински, роль которой в фильме сыграла Бини Фельштейн.

События показаны глазами женщин, оказавшихся в центре скандала – Моники Левински (Бини Фельдштейн), Линды Трипп (Сара Полсон) и Паулы. Джонс (Аннали Эшфорд). Все три в одночасье попали под пристальное внимание общественности и СМИ.

[ + – ] "Импичмент" расскажет о скандале вокруг связи президента США и 22-летней стажерки

Люцифер, 6 сезон

Премьера – 11 сентября

Сезон – 6

Количество эпизодов – 16

Эксцентричный король ада Люцифер, устав от однообразия на троне, решил развлечься и пришел в мир людей. В Лос-Анджелесе он стал владельцем роскошного клуба, где познакомился с детективом Хлоей Декер, которой затем начал помогать в расследовании преступлений.

Пятый сезон закончился тем, что Люцифер полетел в рай, чтобы вернуть погибшую возлюбленную Хлою к жизни, совершенно не заботясь о собственном будущем. Именно такое самопожертвование позволило ему стать новым Богом и подчинить себе своих братьев и сестер.

Создатели сериала держат интригу шестого сезона, который станет последним, и обещают впечатляющий финал.

[ + – ] В шестом сезоне "Люцифера" будет даже анимационный момент

Y: Последний мужчина

Премьера – 13 сентября

Сезон – 1

Количество эпизодов – 8

Сюжет фантастического приключенческого сериала, первая серия которого выходит уже 13 сентября, рассказывает о парне из США по имени Йорик, единственном мужчине, выжившем на Земле после неизвестной вирусной инфекции, убившей всех носителей Y-хромосомы. Он разыскивает свою девушку Бэт, которая живет в Австралии, а его верным спутником в дороге является обезьянка-капуцин.

Во время путешествия Йорик встречает женщину, представившуюся правительственным агентом. Она хочет заполучить кровь Йорика, чтобы, по ее словам, создать антидот, который позволит в будущем предотвратить вымирание мужчин. Однако главный герой небезосновательно опасается подобного предложения, поскольку понимает, что является для женщин объектом охоты. Чем все обернется, узнаем уже скоро.

[ + – ] Сумеет ли выжить последний мужчина в мире, зрители узнают уже 13 сентября

Утреннее шоу, 2 сезон

Премьера – 17 сентября

Сезон – 2

Количество эпизодов – 10

В первом сезоне "Утреннего шоу" ведущие Алекс Леви (Дженнифер Энистон) и Брэдли Джексон (Риз Уизерспун) попытались выяснить, кто "слил" их коллегу, популярного ведущего канала Митча Кесслера (Стив Карелл), которого обвинили в сексуальных домогательствах и уволили. В эфире ведущие обвиняют руководство в лице президента канала Фреда Миклена (Том Ирвин) в том, что он знал о сексуальных преступлениях в коллективе, однако закрывал на все глаза, провоцируя таким образом токсичную среду среди сотрудников.

Во втором сезоне события сериала разворачиваются на фоне пандемии коронавируса. В фильме будет показан крупный скандал на телевидении и затронуты актуальные темы — такие, например, как движение Black Lives Matter.

К актерскому составу добавятся Джулианна Маргулис — звезда сериала "Хорошая жена", Грета Ли ("Матрешка"), а также стендап-комик Хасан Минхадж.

Полуночная месса

Премьера – 24 сентября

Сезон – 1

Количество эпизодов – 7

В основе сюжета – рассказ об отдаленном острове, где местное население ведет размеренную и даже скучную жизнь. Все кардинально меняется после того, как к ним приезжает загадочный священник. С его появлением в округе начинают происходить пугающие события, объяснения которым никто дать не может.

Сериал обещает пощекотать нервы, поскольку придуман и снят Майком Флэнеганом, известным своими работами "Призраки дома на холме" и "Доктор Сон".

[ + – ] Автором сериала "Последняя месса" стал "отец "Призраков дома на холме" Майк Флэнеган

Чаки

Премьера – 12 октября

Сезон – 1

Количество эпизодов – 10

История ужасов о кукле-убийце Чаки, купленной на гаражной распродаже и уничтожающей людей, в очередной раз вернется на экран — теперь в формате сериала. Действие мини-фильма разворачивается в маленьком городе, где происходят страшные убийства, которые заставляют испуганных местных жителей проявлять свои самые скрытые и страшные черты.

Создатели сериала обещают, что он раскроет происхождение Чаки, будет таким же жутким и жестоким, как и оригинальная версия, а также, возможно, даст наводку на то, как уничтожить это демоническое существо. Сценарий к сериалу написал автор всех фильмов о Чаки Дон Манчини.

[ + – ] Сериал, по заверениям создателей, будет такой же страшный и жестокий, как и оригинальные фильмы о Чаки

Декстер, 9 сезон

Премьера – 8 ноября

Сезон – 9

Количество эпизодов – 10

"Декстер" – это рассказ о серийном убийце Декстере Моргане, сумевшем совместить тягу к убийствам с помощью людям и поэтому охотился на преступников, которых многие годы не могла поймать полиция. Однако в какой-то момент правда вскрылась, и герою пришлось начать новую жизнь.

В девятом сезоне, который, вероятно, станет завершающим, показан Декстер (Майкл Си Холл) через 10 лет после событий восьмого сезона. Он, инсценировав свою смерть, уезжает в Орегон, где живет под новым именем и выдает себя за лесоруба. Но его натура долго не может прятаться, и скрытые демоны рвутся наружу.

Изначально создатели сериала не планировали снимать продолжение, однако концовка восьмого сезона не понравилась зрителям, которые раскритиковали финал. Чтобы достойно завершить сагу, было принято решение выпустить еще один сезон.

[ + – ] В новом сезоне Декстеру снова придется бороться с темной стороной своей души

Великая, 2 сезон

Премьера – 20 ноября

Сезон – 2

Количество эпизодов – 10

Второй сезон британского комедийного сериала о российской императрице Екатерине Великой с Эль Фаннинг продолжает повествовать о немецкой принцессе, которая стала женой российского императора Петра III. Пожив в России, она понимает: ее муж не способен на великие дела, и решает взять бразды правления в свои руки, чтобы изменить страну.

Отметим, что сериал не ставит за цель историческую достоверность и показывает реальных персонажей с совершенно неожиданной стороны. Поэтому не исключено, что события во втором сезоне будут развиваться самым причудливым образом.

Уже известно, что в сериале останутся все участники первого сезона, а сагу о приключениях Екатерины создатели проекта, в случае его успеха, хотят растянуть на шесть сезонов.

[ + – ] Создатели второго сезона "Великой" обещают не меньше иронии и юмора, чем в первом

Напомним, в Сети появился официальный трейлер фильма "Не время умирать". Это пятый фильм "бондианы", в котором главную роль сыграл Дэниел Крейг.