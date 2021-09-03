Бенедикт Камбербэтч впервые за два года появился с женой на красной дорожке

Актера и его жену называют самой скрытной парой Великобритании, поскольку супруги стараются не посвящать прессу в свою семейную жизнь.

45-летний британский актер кино, театра и телевидения Бенедикт Камбербэтч старается держать свою личную жизнь подальше от любопытных глаз, поэтому каждый выход актера с женой Софи Хантер становится настоящим событием.

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Так, совсем недавно он появился на красной дорожке Венецианского кинофестиваля вместе с Софи, чем сразу же привлек внимание присутствующих. Супружеская пара вышла вместе на премьеру нового фильма с участием Бенедикта "Сила собаки". Это их первое совместное появление с октября 2019 года, когда они показались на премьере картины "Текущая война" в Нью-Йорке.

Актер выбрал для мероприятия классический брючный костюм, а Софи блистала на красной дорожке биеннале в элегантном белом платье с красным рисунком от Эмилии Викстед. Свой образ она сделал максимально сдержанным, подобрав к наряду лишь небольшие серьги и проигнорировав колье, браслеты и прочие атрибуты роскоши.

При этом пара вела себя очень нежно: Софи при всех поцеловала мужа, а он обнимал ее.

[ + – ] Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер Фото: Getty Images

Камбербэтча и Хантер называют самой скрытной парой Великобритании. Известно, что они познакомились еще в 2009 году, когда вместе играли в драме "Бурлеск сказки". Романтические отношения между ними завязались только через пять лет, в 2014-м, а до этого они общались как коллеги и хорошие приятели.

В ноябре 2014 года пара объявила о своей помолвке, сделав это старым добрым способом – через сообщение в газете The Times. Уже вскоре, на День влюбленных, 14 февраля 2015 года, Софи и Бенедикт поженились. Среди гостей был Мартин Фримен, партнер Камбербэтча по сериалу "Шерлок".

На момент церемонии Софи уже была беременна и уже в июне родила супругу сына, которого назвали Кристофер Карлтон. В марте 2017 года она подарила Бенедикту сына Хэла.

Напомним, в 2018-м Камбербэтч стал самым красивым веганом года по версии благотворительной организации PETA.