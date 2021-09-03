Бенедикт Камбербетч уперше за два роки з'явився з дружиною на червоній доріжці

Актора і його дружину називають прихованою парою Великобританії, оскільки подружжя намагається не пускати пресу у своє сімейне життя.

45-річний британський актор кіно, театру і телебачення Бенедикт Камбербетч намагається тримати своє особисте життя подалі від цікавих очей, тому кожен вихід актора з дружиною Софі Гантер стає справжньою подією.

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Так, зовсім нещодавно він з'явився на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю разом із Софі, чим відразу ж привернув увагу присутніх. Подружня пара вийшла разом на прем'єру нового фільму за участю Бенедикта "Сила собаки". Це їхня перша спільна поява з жовтня 2019 року, коли вони були на прем'єрі картини "Війна струмів" у Нью-Йорку.

Актор вибрав для заходу класичний штанний костюм, а Софі блищала на червоній доріжці бієнале в елегантному білому платті з червоним малюнком від Емілії Вікстед. Свій образ вона зробила максимально стриманим, підібравши до вбрання лише невеликі сережки і проігнорувавши кольє, браслети та інші атрибути розкоші.

При цьому пара поводилася дуже ніжно: Софі при всіх поцілувала чоловіка, а він обіймав її.

[ + – ] Бенедикт Камбербетч і Софі Гантер Фото: Getty Images

Камбербетч і Гантер називають прихованою парою Великобританії. Відомо, що вони познайомилися ще у 2009 році, коли разом грали в драмі "Бурлеск казки". Романтичні стосунки між ними зав'язалися тільки через п'ять років, у 2014-му, а до цього вони спілкувалися як колеги і хороші приятелі.

У листопаді 2014 року пара оголосила про свої заручини, зробивши це старим добрим способом — через повідомлення в газеті The Times. Уже незабаром, на День закоханих, 14 лютого 2015 року, Софі і Бенедикт одружилися. Серед гостей був Мартін Фріман, партнер Камбербетча за серіалом "Шерлок".

На момент церемонії Софі була вагітна і вже в червні народила чоловікові сина, якого назвали Крістофер Карлтон. У березні 2017 року вона подарувала Бенедикту сина Хела.

Нагадаємо, у 2018-му Камбербетч став найкрасивішим веганом року за версією благодійної організації PETA.