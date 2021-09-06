"Глубокая грусть": Хью Джекман сообщил о смерти отца

Отец актера сам воспитал троих сыновей и был для них опорой и примером.

Австралийский актер Хью Джекман опубликовал в Instagram фотографию своего отца Кристофера Джона Джекмана и поделился трагической новостью о его смерти.

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"Рано утром в День отца (5 сентября) мой папа мирно скончался. И хотя есть глубокая грусть, я полон такой благодарности и любви. Одним словом, мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил свою жизнь семье, работе и вере. Я молюсь, чтобы он теперь был в мире с Богом", – подписал фотографию актер.

Кристоферу, бухгалтеру, родившемуся в Великобритании и получившему образование в Кембридже, было около 84 лет. Он самостоятельно вырастил Хью и двух его братьев, Яна и Ральфа, в Сиднее, после того, как мать будущей знаменитости с двумя дочерьми, Зоей и Соней, уехала в Великобританию, оставив мужу на воспитание троих сыновей. На тот момент Хью было восемь лет.

"Это было травмирующим. Я думал, что она вернется. А потом это как бы тянулось и продолжалось", – вспоминал звезда "Росомахи". После того, как женщина ушла из семьи, сын видел ее раз в год.

На шоу "60 минут" в 2012 году Хью сказал, что отец всегда был его опорой.

"Здесь я узнал все о лояльности, надежности, о том, чтобы быть здесь изо дня в день, несмотря ни на что. Речь всегда идет о семье", – подчеркнул он.

Хью часто признавался в любви к отцу в социальных сетях. Ко Дню отца 2018 года он написал в Instagram:

"Поздравляю с Днем отца человека, который научил меня проявлять уважение к другим. Для образования, для того, чтобы руководствоваться своими страстями. Кто научил меня никогда не переставать расти и учиться, усердно работать и понимать, что подготовка – залог успеха. И, прежде всего, найти цель за пределами себя. Я люблю тебя, папа!"

Что касается матери, то только спустя много лет Хью смог понять и простить ее. Он поговорил с ней и понял, что у нее были свои битвы, в которых она сдалась:

"Я знаю, что она боролась. Она лежала в больнице после того, как я родился, страдая от послеродовой депрессии. А потом вы добавляете пятерых детей и тот факт, что она эмигрировала из Англии и здесь не было поддержки для нее, плюс тот факт, что папа был на работе весь день – и вы понимаете, что, как родители, мы делаем ошибки".

Хью объяснил, что наличие у него с женой Деборрой-Ли Фернесс приемных детей, сына Оскара, которому сейчас 21, и 16-летней дочери Авы, дало ему "еще один уровень сочувствия и понимания". Это позволило наладить отношения с матерью.