"Глибокий смуток": Г'ю Джекман повідомив про смерть батька

Батько актора сам виховав трьох синів і був для них опорою та прикладом.

Австралійський актор Г'ю Джекман опублікував в Instagram фотографію свого батька Крістофера Джона Джекмана і поділився трагічною новиною про його смерть.

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"Рано вранці в День батька (5 вересня) мій тато мирно помер. І хоча є глибокий смуток, я сповнений такої подяки і любові. Одним словом, мій батько був видатною людиною. Він присвятив своє життя родині, роботі та вірі. Я молюся, щоб він тепер був у мирі з Богом", — підписав фотографію актор.

Крістоферу, бухгалтеру, який народився у Великобританії і отримав освіту в Кембриджі, було близько 84 років. Він самостійно виростив Г'ю і двох його братів, Яна і Ральфа, в Сіднеї, після того, як мати майбутньої знаменитості з двома дочками, Зоєю і Сонею, поїхала до Великобританії, залишивши чоловікові на виховання трьох синів. На той момент Г'ю було вісім років.

"Це було травмуюче. Я думав, що вона повернеться. А потім це як би тягнулося і тривало", — згадував зірка "Росомахи". Після того, як жінка пішла з сім'ї, син бачив її раз на рік.

На шоу "60 хвилин" у 2012 році Г'ю сказав, що батько завжди був його опорою.

"Тут я дізнався все про лояльність, надійність, про те, щоб бути тут день у день, не дивлячись ні на що. Йдеться завжди про сім'ю", — підкреслив він.

Г'ю часто зізнавався в любові до батька в соціальних мережах. До Дня батька 2018 року його написав в Instagram:

"Вітаю з Днем батька людину, яка навчила мене проявляти повагу до інших. Для освіти, для того, щоб керуватися своїми пристрастями. Хто навчив мене ніколи не переставати рости і вчитися, старанно працювати і розуміти, що підготовка — запорука успіху. І, перш за все, знайти мету за межами себе. Я люблю тебе, тату! "

Що стосується матері, то тільки через багато років Г'ю зміг зрозуміти і пробачити її. Він поговорив із нею і зрозумів, що в неї були свої битви, в яких вона здалася:

"Я знаю, що вона боролася. Вона лежала в лікарні після того, як я народився, потерпаючи від післяпологової депресії. А потім ви додаєте п'ятьох дітей і той факт, що вона емігрувала з Англії і тут не було підтримки для неї, плюс той факт, що тато був на роботі весь день — і ви розумієте, що, як батьки, ми робимо помилки ".

Г'ю пояснив, що наявність у нього з дружиною Деборрою-Лі Фернесс прийомних дітей, сина Оскара, якому зараз 21, і 16-річної дочки Ави, дало йому "ще один рівень співчуття і розуміння". Це дозволило налагодити стосунки з матір'ю.