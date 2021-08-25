Г'ю Джекман розповів, чому вибачив матір, яка кинула його 8-річним

Зрозуміти і пробачити матір акторові допомогла поява власних дітей.

52-річний австралійський актор, який зробив успішну кар'єру в Голлівуді, Г'ю Джекман, змусив усі світові ЗМІ знову говорити про себе. І цього разу причиною стала не нова підозра в онкології, яка поки не підтвердилася, а розв'язка давньої сімейної драми, пише Daily Mail.

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На своїй сторінці в Instagram актор опублікував знімок, на якому, посміхаючись, позує зі своєю матір'ю Ґрейс Макніл. За звичайним зовні знімком стоїть історія довжиною в десятиліття.

Як з'ясувалося, Г'ю помирився з матір'ю, яка кинула його в Австралії в 70-их, коли йому було вісім років, а сама повернулася до Великобританії. Крістофер Джекман, батько актора, залишився із синами і дочками один. Пізніше сестри Г'ю, Зоя і Соня, переїхали жити до Ґрейс у Великобританію, а майбутній актор і його брати Йен і Ральф залишилися в Сіднеї зі своїм батьком. Маму він бачив приблизно раз на рік.

Він довгі роки почувався психологічно травмованим, і йому було соромно, що мати так вчинила з ним.

"У той час це було складно. Одна з головних речей, які я пам'ятаю, — це те жахливе відчуття, що люди говорять про тебе і дивляться на тебе, бо матері було дивно піти. Протягом багатьох років я думав, що це не буде вічно, тому я чіплявся за це. Приблизно до 12 або 13 років я думав, що мама і тато знову будуть разом… Усвідомлення того, що цього не станеться, було, напевно, найважчим часом, щоб бути чесним", — зізнався він в одному зі своїх інтерв'ю. При цьому додав, що в нього ніколи не виникало навіть думки, що мама його не любить.

[ + – ] Г'ю Джекман із матір'ю Ґрейс Макніл Фото: Hugh Jackman/Instagram

Через роки Г'ю поговорив із матір'ю про її рішення піти і зрозумів, що в неї були свої власні битви, які він не міг зрозуміти в дитинстві.

"Я знаю, що вона боролася. Вона лежала в лікарні після того, як я народився, потерпаючи від післяпологової депресії. А потім ви додаєте п'ятьох дітей і той факт, що вона емігрувала з Англії, і тут не було підтримки для неї, плюс той факт, що тато був на роботі весь день — і ви розумієте, що, як батьки, ми робимо помилки", — пояснив Г'ю.

За словами знаменитості, поява власних дітей у нього та його дружини Деборрі-Лі Фернес прийомних дітей Оскара, якому зараз 21 рік, і 16-річної Ави, дала йому ще один рівень співчуття і розуміння, що допомогло налагодити стосунки з матір'ю.

[ + – ] Г'ю Джекман і Деборрі-Лі Фернес

"У житті настає певний момент, коли ви повинні припинити звинувачувати інших людей у тому, що ви відчуваєте, чи в своїх нещастях", — підкреслив він. Зараз стосунки матері й сина більш ніж хороші.

Фанати актора похвалили його за те, що він знайшов у собі сили пробачити свою матір, причому деякі з них зазначили, що не впевнені, що вчинили б так само.

Нагадаємо, Г'ю Джекман потрапив у Книгу рекордів Гіннеса за найтривалішу в кіно кар'єру супергероїв Marvel. Компанію актору склав його колега по цеху Патрік Стюарт.