Платье Valentino и семейная тиара: принцесса Мария-Анунциата Лихтенштейнская вышла замуж

На торжество собрались представители королевских и княжеских семей Европы

В минувшие выходные состоялось венчание принцессы из княжества Лихтенштейн – Марии-Анунциаты. 36-летняя принцесса Лихтенштейнская вышла замуж за итальянского бизнесмена Эмануэле Мусини. Об этом пишет Daily Mail.

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Это было уже второе свадебное торжество. Брак принцесса заключила еще июне на вилле della Tenuta di Fassia в узком семейном кругу. Однако, как только строгий карантин был отменен – принцесса устроила роскошное торжество.

Для церемонии Мария-Анунциата выбрала платье от Valentino с пышными рукавами и семейную реликвию – знаменитую Габсбургскую диадему, которая была создана более ста лет назад императорским придворным ювелиром Кехертом в Вене.

[ + – ] Мария-Анунциата Лихтенштейнская с отцом, принцем Николасом/Все фото: Instagram royalsofluxembourg

Венчание состоялось в Шотландской церкви (Шоттенкирхе) в Вене. К алтарю принцессу, как и полагается, вел отец принц Николаус Лихтенштейнский.

[ + – ] Мария-Анунциата Лихтенштейнская с отцом/Все фото: Instagram royalsofluxembourg

После счастливые молодожены уехали на праздничный обед в открытом экипаже. Их сопровождали пять подружек невесты – юных родственниц невесты.

[ + – ] Все фото: Instagram royalsofluxembourg

На церемонию были приглашены члены королевских и княжеских семей Европы, такие как принц Бельгии, члены княжеской семьи Люксембурга и члены семьи Габсбургов.

Мария-Анунциата и ее жених начали встречаться несколько лет назад, но на общих фотографиях стали появляться только в 2017-м.

Мария-Анунциата занимается музейным делом, она работала в парижском художественном издательстве Cahier d'Art, известном своим периодическим изданием о современном искусстве La Revue. Также она работала над ретроспективами Пикассо и Жана Кокто, а сейчас занимается независимыми проектами.

[ + – ] Все фото: Instagram royalsofluxembourg

Ее супруг – основатель компании Pillo Health, которая занимается IT.

Впрочем, хоть Мария-Анунциата и является принцессой, но она вряд ли когда-либо займет трон княжества Лихтенштейн.

Ее отец, принц Николаус Фердинанд Мария Йозеф Рафаэль Лихтенштейнский, младший брат Ханса-Адама II, 15-го князя Лихтенштейна только 15-й в очереди на трон.