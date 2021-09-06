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Платье Valentino и семейная тиара: принцесса Мария-Анунциата Лихтенштейнская вышла замуж

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Мария-Анунциата Лихтенштейнская, свадьба
Фото: Instagram royalsofluxembourg

На торжество собрались представители королевских и княжеских семей Европы

В минувшие выходные состоялось венчание принцессы из княжества Лихтенштейн – Марии-Анунциаты. 36-летняя принцесса Лихтенштейнская вышла замуж за итальянского бизнесмена Эмануэле Мусини. Об этом пишет Daily Mail.

Это было уже второе свадебное торжество. Брак принцесса заключила еще июне на вилле della Tenuta di Fassia в узком семейном кругу. Однако, как только строгий карантин был отменен – принцесса устроила роскошное торжество.

Для церемонии Мария-Анунциата выбрала платье от Valentino с пышными рукавами и семейную реликвию – знаменитую Габсбургскую диадему, которая была создана более ста лет назад императорским придворным ювелиром Кехертом в Вене.

принцесса Мария-Анунциата Лихтенштейнская, свадьба
Мария-Анунциата Лихтенштейнская с отцом, принцем Николасом/Все фото: Instagram royalsofluxembourg
принцесса Мария-Анунциата Лихтенштейнская, свадьба

Венчание состоялось в Шотландской церкви (Шоттенкирхе) в Вене. К алтарю принцессу, как и полагается, вел отец принц Николаус Лихтенштейнский.

принцесса Мария-Анунциата Лихтенштейнская, свадьба
Мария-Анунциата Лихтенштейнская с отцом/Все фото: Instagram royalsofluxembourg
принцесса Мария-Анунциата Лихтенштейнская, свадьба

После счастливые молодожены уехали на праздничный обед в открытом экипаже. Их сопровождали пять подружек невесты – юных родственниц невесты.

принцесса Мария-Анунциата Лихтенштейнская, свадьба
Все фото: Instagram royalsofluxembourg
принцесса Мария-Анунциата Лихтенштейнская, свадьба

На церемонию были приглашены члены королевских и княжеских семей Европы, такие как принц Бельгии, члены княжеской семьи Люксембурга и члены семьи Габсбургов.

Мария-Анунциата и ее жених начали встречаться несколько лет назад, но на общих фотографиях стали появляться только в 2017-м.

Мария-Анунциата занимается музейным делом, она работала в парижском художественном издательстве Cahier d'Art, известном своим периодическим изданием о современном искусстве La Revue. Также она работала над ретроспективами Пикассо и Жана Кокто, а сейчас занимается независимыми проектами.

принцесса Мария-Анунциата Лихтенштейнская, свадьба
Все фото: Instagram royalsofluxembourg
принцесса Мария-Анунциата Лихтенштейнская, свадьба

Ее супруг – основатель компании Pillo Health, которая занимается IT.

Впрочем, хоть Мария-Анунциата и является принцессой, но она вряд ли когда-либо займет трон княжества Лихтенштейн.

Ее отец, принц Николаус Фердинанд Мария Йозеф Рафаэль Лихтенштейнский, младший брат Ханса-Адама II, 15-го князя Лихтенштейна только 15-й в очереди на трон.