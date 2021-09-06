Сукня Valentino і сімейна тіара: принцеса Марія-Анунціата Ліхтенштейнська вийшла заміж

На торжество зібралися представники королівських і князівських родин Європи

У минулі вихідні відбулося вінчання принцеси з князівства Ліхтенштейн — Марії-Анунціати. 36-річна принцеса Ліхтенштейнська вийшла заміж за італійського бізнесмена Емануеле Мусіні. Про це пише Daily Mail.

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Це було вже друге весілля. Шлюб принцеса уклала ще червні на віллі della Tenuta di Fassia у вузькому сімейному колі. Однак, як тільки строгий карантин був скасований — принцеса влаштувала розкішне торжество.

Для церемонії Марія-Анунціата обрала сукню від Valentino з пишними рукавами і сімейну реліквію — знамениту Габсбурзьку діадему, яка була створена понад сто років тому імператорським придворним ювеліром Кехертом у Відні.

[ + – ] Марія-Анунціата Ліхтенштейнська з батьком, принцом Ніколасом/Усі фото: Instagram royalsofluxembourg

Вінчання відбулося в Шотландській церкві (Шоттенкірхе) у Відні. До вівтаря принцесу, як і годиться, вів батько, принц Ніколаус Ліхтенштейнський.

[ + – ] Марія-Анунціата Ліхтенштейнська з батьком/Усі фото: Instagram royalsofluxembourg

Після щасливі молодята поїхали на святковий обід у відкритому екіпажі. Їх супроводжували п'ять подружок — юних родичок нареченої.

[ + – ] Усі фото: Instagram royalsofluxembourg

На церемонію були запрошені члени королівських і князівських родин Європи, такі як принц Бельгії, члени князівської родини Люксембургу та члени сім'ї Габсбургів.

Марія-Анунціата та її наречений почали зустрічатися кілька років тому, але на загальних фотографіях стали з'являтися тільки у 2017-му.

Марія-Анунціата займається музейною справою, вона працювала в паризькому художньому видавництві Cahier d'Art, відомому своїм періодичним виданням про сучасне мистецтво La Revue. Також вона працювала над ретроспективами Пікассо і Жана Кокто, а наразі займається незалежними проєктами.

[ + – ] Усі фото: Instagram royalsofluxembourg

Її чоловік — засновник компанії Pillo Health, яка займається IT.

Втім, хоч Марія-Анунціата і є принцесою, але вона навряд чи коли-небудь займе трон князівства Ліхтенштейн.

Її батько, принц Ніколаус Фердинанд Марія Йозеф Рафаель Ліхтенштейнський, молодший брат Ганса-Адама II, 15-го князя Ліхтенштейну тільки 15-й у черзі на трон.