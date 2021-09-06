Сукня Valentino і сімейна тіара: принцеса Марія-Анунціата Ліхтенштейнська вийшла заміж
На торжество зібралися представники королівських і князівських родин Європи
У минулі вихідні відбулося вінчання принцеси з князівства Ліхтенштейн — Марії-Анунціати. 36-річна принцеса Ліхтенштейнська вийшла заміж за італійського бізнесмена Емануеле Мусіні. Про це пише Daily Mail.
Це було вже друге весілля. Шлюб принцеса уклала ще червні на віллі della Tenuta di Fassia у вузькому сімейному колі. Однак, як тільки строгий карантин був скасований — принцеса влаштувала розкішне торжество.
Для церемонії Марія-Анунціата обрала сукню від Valentino з пишними рукавами і сімейну реліквію — знамениту Габсбурзьку діадему, яка була створена понад сто років тому імператорським придворним ювеліром Кехертом у Відні.
Вінчання відбулося в Шотландській церкві (Шоттенкірхе) у Відні. До вівтаря принцесу, як і годиться, вів батько, принц Ніколаус Ліхтенштейнський.
Після щасливі молодята поїхали на святковий обід у відкритому екіпажі. Їх супроводжували п'ять подружок — юних родичок нареченої.
На церемонію були запрошені члени королівських і князівських родин Європи, такі як принц Бельгії, члени князівської родини Люксембургу та члени сім'ї Габсбургів.
Марія-Анунціата та її наречений почали зустрічатися кілька років тому, але на загальних фотографіях стали з'являтися тільки у 2017-му.
Марія-Анунціата займається музейною справою, вона працювала в паризькому художньому видавництві Cahier d'Art, відомому своїм періодичним виданням про сучасне мистецтво La Revue. Також вона працювала над ретроспективами Пікассо і Жана Кокто, а наразі займається незалежними проєктами.
Її чоловік — засновник компанії Pillo Health, яка займається IT.
Втім, хоч Марія-Анунціата і є принцесою, але вона навряд чи коли-небудь займе трон князівства Ліхтенштейн.
Її батько, принц Ніколаус Фердинанд Марія Йозеф Рафаель Ліхтенштейнський, молодший брат Ганса-Адама II, 15-го князя Ліхтенштейну тільки 15-й у черзі на трон.