Дочь российского олигарха Валерия Когана разозлила жителей английской деревни

Дарина Коган и ее супруг Мартин Беллами решили "освежить" деревню Котсуолд, построив в ней дома и поле для крикета, но британцы категорически против

В Великобритании разгорается скандал, участницей которого стала дочь российского олигарха Валерия Когана, совладельца аэропорта "Домодедово". Дарина Коган в прошлом году приобрела георгианский особняк в деревеньке Котсуолд, а недавно известила, что хочет "освежить" британскую глубинку, построив здесь коттеджи, поле для крикета и общественный центр. Жители деревни заявили, что они этого не допустят. Об это пишет Daily Mail.

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46-летняя Дарина Коган и ее второй муж, 52-летний Мартин Беллами, топ-менеджер компании-девелопера Salamanca Group, приобрели георгианский особняк Бледислоу (Bledisloe) близ города Сайренсестера в графстве Глостершир 18 месяцев назад. Обошлось им это в 9,25 миллионов фунтов стерлингов.

[ + – ] Дарина Коган-Беллами, дочь российского олигарха Валерия Когана

[ + – ] Мартин Беллами, супруг Дарины Коган

510 жителей Котсуолда отмечали, что они "не видят и не слышат" новых соседей, потому как те прибывают в имение на вертолете и не появляются в деревне.

Однако в прошлом месяце они обнаружили в своих почтовых ящиках брошюру, в которой чета Коган-Беллами предлагала "освежить" деревню Котсуолд, построив на своей земле 24 коттеджа, поле для крикета и общественный центр, где можно проводить свадьбы и прочие торжества.

Местных жителей эти планы не обрадовали. Их возмутило, что во время застройки будут уничтожены деревья, а тихие проселочные дороги, где они неспешно выгуливают своих собак, будут забиты грузовиками.

Большинство жителей уже высказались против. "Это уничтожит нашу тихую деревню. Нам не нужно здесь ничего подобного. У нас уже есть ратуша и свадьбы с банкетами нам не нужны", — заявила одна из жительниц деревни.

[ + – ] Имение Бледислоу в Котсуолде

А другой отметил, что хоть в брошюре и говорится, что новые коттеджи привлекут молодежь, но неясно, что им делать в Котсуолде, где нет почты, больниц и даже паба.

Приходской совет занял нейтральную позицию, пообещав выступить посредником между Дариной, ее мужем и жителями деревни.

Впрочем, представитель Мартина Беллами, Пол Фонг из консалтинговой компании Ridge по вопросам недвижимости и строительства отметил, что пресловутая брошюра только лишь сборник идей, которые выдвинули Дарина и Мартин, чтобы понять, как в деревне относятся к новшествам.

"Деревни должны развиваться и в Коутсуолде нет координационного центра, поэтому таким образом мы пытаемся выяснить, что необходимо. Но если большинство жителей деревни не поддержат предложение, то развития эти идеи не получат. На данном этапе мы стремимся понять, что чего хотят местные жители и объяснить им пользу от подобных новшеств. Изменения всегда вызывают беспокойство у людей, и говорить об этом — первый шаг", — заявил Фонг, но отметил, что пока положительную реакцию он получил только от одной молодой пары.

Напомним, семья Коганов знаменита своей скрытностью и расточительством. Состояние 70-летнего Валерия Когана оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Долгое время считалось, что он является совладельцем аэропорта "Домодедово", но его деловой партнер эту информацию опроверг.

Валерий владеет рядом объектов баснословно дорогой недвижимости. Так, в конце прошлого года он продал имение в израильском городе Кесария за четверть миллиона долларов, также он владеет недвижимостью в Нью-Йорке и Лондоне и самой дорогой квартирой Израиля – пентхаузом в Тель-Авиве с видом на море.

[ + – ] Свадьба Ирен, внучки Валерия Когана/Все фото из открытых источников

А на свадьбу своей внучки Ирен в 2017 году Коган пригласил Мэрайю Кэри и Элтона Джона, чтоб обошлось ему почти в четыре миллиона фунтов стерлингов. Сама Ирен позже заявила, что вышла замуж только для того, чтобы "позлить бывшего".