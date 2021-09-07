Дочка російського олігарха Валерія Когана розлютила жителів англійського села

Дарина Коган і її чоловік Мартін Белламі вирішили "освіжити" село Котсуолд, побудувавши в ньому будинок і поле для крикету, але британці категорично проти

У Великобританії розгорається скандал, учасницею якого стала дочка російського олігарха Валерія Когана, співвласника аеропорту "Домодєдово". Дарина Коган минулого року придбала георгіанський маєток у селі Котсуолд, а недавно сповістила, що хоче "освіжити" британську глибинку, побудувавши тут котеджі, поле для крикету і громадський центр. Жителі села заявили, що вони цього не допустять. Про це пише Daily Mail.

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46-річна Дарина Коган і її другий чоловік, 52-річний Мартін Белламі, топменеджер компанії-девелопера Salamanca Group, придбали георгіанський особняк Бледіслоу (Bledisloe) поблизу міста Сайренсестер у графстві Глостершир 18 місяців тому. Обійшлося їм це 9,25 мільйона фунтів стерлінгів.

[ + – ] Дарина Коган-Белламі, дочка російського олігарха Валерія Когана

[ + – ] Мартін Белламі, чоловік Дарини Коган

510 жителів Котсуолда відзначали, що вони "не бачать і не чують" нових сусідів, тому що ті прибувають у маєток на вертольоті і не з'являються в селі.

Однак минулого місяця вони виявили у своїх поштових скриньках брошуру, в якій подружжя Коган-Белламі пропонувало "освіжити" село Котсуолд, побудувавши на своїй землі 24 котеджі, поле для крикету і громадський центр, де можна проводити весілля та інші урочистості.

Місцевих жителів ці плани не обрадували. Їх обурило, що під час забудови будуть знищені дерева, а тихі польові дороги, де вони неспішно вигулюють своїх собак, будуть забиті вантажівками.

Більшість жителів вже висловилися проти. "Це знищить нашу тиху село. Нам не потрібно тут нічого подібного. У нас вже є ратуша і весілля з бенкетами нам не потрібні", — заявила одна з мешканок села.

[ + – ] Маєток Бледіслоу в Котсуолді

А інший зазначив, що хоч у брошурі і йдеться, що нові котеджі залучать молодь, але неясно, що їм робити в Котсуолді, де немає пошти, лікарень і навіть пабу.

Парафіяльна рада зайняла нейтральну позицію, пообіцявши виступити посередником між Дариною, її чоловіком та жителями села.

Втім, представник Мартіна Белламі, Пол Фонг із консалтингової компанії Ridge з питань нерухомості та будівництва відзначив, що горезвісна брошура тільки збірник ідей, які висунули Дарина і Мартін, щоб зрозуміти, як у селі ставляться до нововведень.

"Села повинні розвиватися, і в Коутсуолді немає координаційного центру, тому таким чином ми намагаємося з'ясувати, що необхідно. Але якщо більшість жителів села не підтримають пропозицію, то розвитку ці ідеї не отримають. На цьому етапі ми прагнемо зрозуміти, що чого хочуть місцеві жителі, і пояснити їм користь від подібних нововведень. Зміни завжди викликають занепокоєння у людей, і говорити про це — перший крок", — заявив Фонг, але зазначив, що поки позитивну реакцію він отримав тільки від однієї молодої пари.

Нагадаємо, сім'я Коганів знаменита своєю замкнутістю і марнотратством. Статок 70-річного Валерія Когана оцінюється в 2,5 мільярда доларів. Довгий час вважалося, що він є співвласником аеропорту "Домодєдово", але його діловий партнер цю інформацію спростував.

Валерій володіє низкою об'єктів нечувано дорогої нерухомості. Так, у кінці минулого року він продав маєток в ізраїльському місті Кесарії за чверть мільйона доларів, також він володіє нерухомістю в Нью-Йорку і Лондоні і найдорожчою квартирою Ізраїлю — пентхаузом у Тель-Авіві з видом на море.

[ + – ] Весілля Ірен, внучки Валерія Когана/Всі фото з відкритих джерел

А на весілля своєї внучки Ірен у 2017 році Коган запросив Мерайю Кері й Елтона Джона, щоб обійшлося йому майже в чотири мільйони фунтів стерлінгів. Сама Ірен пізніше заявила, що вийшла заміж тільки для того, щоб "позлити колишнього".