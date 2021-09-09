Китайцы обиделись на новый супергеройский боевик Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Китайским цензорам не понравились наличие "архетипического злодея" Фу Маньчжу, а также выбор "не совсем китайца" на главную роль. Они требуют не допускать фильм к прокату на территории страны.

Студия Marvel снова потерпела поражение в попытке выйти на китайский кинорынок со своим новым супергеройским фильмом "Шан-Чи и легенда о десяти кольцах", несмотря на азиатский актерский состав и диалоги на мандаринском диалекте, пишет Daily Mail.

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Хотя американские критики высоко оценили фильм за "деликатное" отношение" к китайской культуре и назвали "прорывом" для Marvel, цензорам Компартии КНР не понравилось присутствие в картине антагониста Фу Маньчжу. Британский писатель Сакс Ромер, создавший усатого архетипического злодея, описал его как воплощение "жестокой хитрости всей восточной расы".

Фу Маньчжу не появляется в новом фильме, но во вселенной Marvel он приходится отцом Шан-Чи. Однако многие китайцы считают, что новый боевик не может не ассоциироваться с этим наследием.

"Фу Маньчжу – это вероломное воплощение стереотипа о "желтой опасности". Китайская публика не может принять предвзятого персонажа", – заявил кинокритик из Пекина Ши Вэньсюэ.

Чтобы успокоить китайцев, создатели фильма убрали скандального персонажа и вместо него в картине появился новый герой – Сюй Вену, которого играет актер из Гонконга Тони Люн. Президент Marvel Pictures Кевин Файги в беседе с китайским критиком сказал, что если Фу – "очень оскорбительный", то Вену "даже нельзя назвать злодеем".

Однако этот шаг мало повлиял на цензоров Пекина, которых, кроме Фу Маньчжу, разозлило, что на главную роль выбран канадец китайского происхождения Лю Сэму. Несмотря на то, что он родился в Китае и прожил там пять лет до переезда в Канаду, в руководстве КНР его посчитали "недостаточно китайцем". Критики утверждали, что 32-летний мужчина выглядел стереотипно и был показан так, как жители Запада воспринимают тех, кто из Поднебесной.

[ + – ] На главную роль в фильме был приглашен канадский актер китайского происхождения Лю Сэму

В прошлом году студия Disney, которой принадлежит Marvel, подверглась разгромной критике со стороны китайцев из-за фильма "Мулан", который частично был снят в провинции Синьцзян, печально известной своими уйгурскими лагерями для задержанных. Студия даже изменила сценарий, чтобы успокоить китайских цензоров. Но, несмотря на то, что сюжет основан на китайском фольклоре, а актеры – в большинстве китайцы, он был отвергнут китайскими критиками и провалился в прокате.

Напомним, в Монголии во время археологических раскопок ученые нашли древнее кладбище, среди захоронений которого были могилы двух амазонок, живших полторы тысячи лет назад и участвовавших в боях. По мнению исследователей, они стали прототипом Мулан из китайской легенды.