Китайці образилися на новий супергеройський бойовик Marvel "Шан-Чі і легенда десяти кілець"

Китайським цензорам не сподобалися наявність "архетипового лиходія" Фу Маньчжу, а також вибір "не зовсім китайця" на головну роль. Вони вимагають не допускати фільм до прокату на території країни.

Студія Marvel знову зазнала поразки в спробі вийти на китайський кіноринок зі своїм новим супергеройським фільмом "Шан-Чі і легенда десяти кілець", незважаючи на азіатський акторський склад і діалоги на мандаринському діалекті, пише Daily Mail.

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Хоча американські критики високо оцінили фільм за "делікатне" ставлення" до китайської культури і назвали "проривом" для Marvel, цензорам Компартії КНР не сподобалася присутність в картині антагоніста Фу Маньчжу. Британський письменник Сакс Ромер, який створив вусатого архетипового лиходія, описав його як втілення "жорстокої хитрості всієї східної раси".

Фу Маньчжу не з'являється в новому фільмі, але у всесвіті Marvel він є батьком Шан-Чі. Однак багато китайців вважають, що новий бойовик не може не асоціюватися з цією спадщиною.

"Фу Маньчжу — це віроломне втілення стереотипу про "жовту небезпеку". Китайська публіка не може прийняти упередженого персонажа", — заявив кінокритик із Пекіна Ші Веньсюе.

Щоб заспокоїти китайців, творці фільму прибрали скандального персонажа, і замість нього в картині з'явився новий герой — Сюй Вену, якого грає актор із Гонконгу Тоні Люн. Президент Marvel Pictures Кевін Файгі в бесіді з китайським критиком сказав, що якщо Фу — "дуже образливий", то Вену "навіть не можна назвати злодієм".

Однак цей крок мало вплинув на цензорів Пекіна, яких, крім Фу Маньчжу, розлютило, що на головну роль обраний канадець китайського походження Лю Сему. Незважаючи на те, що він народився в Китаї і прожив там п'ять років до переїзду в Канаду, в керівництві КНР його вважають "недостатньо китайцем". Критики стверджували, що 32-річний чоловік мав стереотипний вигляд і був показаний так, як жителі Заходу сприймають тих, хто з Піднебесної.

[ + – ] На головну роль у фільмі був запрошений канадський актор китайського походження Лю Сему

У минулому році студія Disney, якій належить Marvel, піддалася нищівній критиці з боку китайців через фільм "Мулан", який частково був знятий у провінції Синьцзян, сумно відомій своїми уйгурскими таборами для затриманих. Студія навіть змінила сценарій, щоб заспокоїти китайських цензорів. Але, не дивлячись на те, що сюжет заснований на китайському фольклорі, а актори — в більшості китайці, він був відкинутий китайськими критиками і провалився в прокаті.

Нагадаємо, в Монголії під час археологічних розкопок вчені знайшли стародавнє кладовище, серед поховань якого були могили двох амазонок, які жили півтори тисячі років тому і які брали участь у боях. На думку дослідників, вони стали прототипом Мулан із китайської легенди.