Дубленка и пальто. Главные тренды мужской верхней одежды на осень 2021

Выбираем самые модные единицы верхней мужской одежды на осень 2021 года.

Пришла осень, и это значит, что настало время обновить гардероб, в том числе и представителям сильной половины человечества. Фокус проанализировал ключевые тренды мужской моды осени 2021 года.

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По-прежнему актуальны дубленки, бомберы и кожаные куртки с эффектом "затертости". Впрочем, появилось несколько новых тенденций, которые могут понравиться мужчинам и остаться с нами как минимум на ближайшие несколько сезонов. Мы наблюдаем пальто радужных оттенков не только в женских трендах: они стали частью множества мужских коллекций на показах осень-зима 2021 в Париже и Милане.

Так какие же единицы верхней одежды будут самыми актуальными осенью 2021 года?

Теплый бомбер

[ + – ] Популярная модель мужской верхней одежды уже не один сезон

Бомбер — куртка с отсылкой к стилю летчиков эпохи Второй мировой войны — одна из любимых единиц верхней одежды у современных мужчин. Модель куртки пришлась по вкусу многим автомобилистам и сторонникам активного образа жизни. Неудивительно: ведь эта модель не сковывает движений, удобна для вождения автомобиля, при этом, она хорошо согревает и дарит комфорт в холода. Вероятно, в этом и кроется секрет популярности этой модели на протяжении многих сезонов подряд. Основательно бомберы вошли в моду в 2011 году, правда тогда дизайнеры делали акцент на тонких ветровках-бомберах, подобных тем, которые популярны в среде американских студентов и старшеклассников.

Меховое пальто или куртка

[ + – ] Мужское меховое пальто - единица верхней одежды для городского жителя

Также не новый тренд, который остается на пике популярности уже несколько сезонов. Осенью 2021 года будут популярны мужские меховые пальто с бахромой, а также куртки с меховым декором. Конечно, такие модели более актуальны для столичной осени и зимы, ведь мех напрямую ассоциируется с городской жизнью и определенным уровнем достатка. Впрочем, модели из искусственного меха также набирают популярность. Словом, осенью 2021 года в магазинах представлен большой ассортимент мужской верхней одежды из меха — остается только выбрать со вкусом.

Пальто ярких оттенков

[ + – ] Яркие оттенки верхней одежды спасают от хандры осенью

Аналогичный тренд доминирует и в женских коллекциях. Пальто ярких оттенков выступили своеобразным решением для пасмурных осенних дней в 2021 году. Это же прекрасно: появиться на улице в ярком пальто, когда погода совсем не радует. Во-первых, вы порадуете глаз тем, кто вас окружает. Во-вторых — с точностью будете соответствовать актуальным тенденциям осени.

Кожаная куртка с эффектом потертости

[ + – ] Эта "гостья" из 90-х годов прошлого века снова стала очень популярной

Эффект "состаренной" потертой кожи как нельзя лучше будет сочетаться с классическими джинсами, кедами или кроссовками. Впрочем, любой кэжуал образ сможет стать основой для потертой кожаной куртки. Этот тренд пришел к нам из середины 1990-х годов, когда именно в таких предметах верхней одежды щеголяли на экранах герои боевиков. Впрочем, сейчас такую куртку могут позволить себе многие, ведь теперь доступны и актуальны модели курток из эко-кожи.

Стиль милитари

[ + – ] На стиль милитари можно смело делать ставку и прогнозировать его популярность в следующих сезонах

Этот стиль становится все более популярным, и если в прошлом сезоне мы наблюдали мужские сапоги и брюки в стиле милитари, то в наступившем осеннем сезоне 2021 года нам предлагают приобрести куртки с отсылками к военной одежде. На этот стиль можно смело делать ставки: велика вероятность, что куртка или брюки в стиле милитари пригодятся вам и в следующем сезоне.

Дубленка

[ + – ] Мужские дубленки никогда не выходят из моды

Дубленка — это вечный тренд мужской верхней одежды на все времена. Изменения претерпевают лишь некоторые моменты дизайна, длины, декора. Но в общем и целом мужская дублена актуальна уже много лет. Впрочем, если у вас уже есть одна или две — вы можете пропустить обновление гардероба в наступившем сезоне.

Зеленая куртка или плащ

[ + – ] Зеленый цвет верхней одежды добавит позитивных эмоций в дни первых заморозков

Зеленый цвет в этом году нашел не только женские гардеробы, но добрался и до мужских. Теперь если вам не хватает ярких оттенков и позитивных эмоций в жизни — смело приобретайте ярко-зеленый плащ или куртку травяного оттенка. Во-первых, это модно и актуально, а во-вторых такой предмет гардероба может повысить вам настроение в дни первого снега и заморозков.