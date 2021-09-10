Дублянка і пальто. Головні тренди чоловічого верхнього одягу на осінь 2021

Вибираємо наймодніші одиниці верхнього чоловічого одягу на осінь 2021 року.

Прийшла осінь, і це означає, що настав час оновити гардероб, зокрема й представникам сильної половини людства. Фокус проаналізував ключові тренди чоловічої моди осені 2021 року.

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Як і раніше актуальні дублянки, бомбери і шкіряні куртки з ефектом "затертості". Утім, з'явилося кілька нових тенденцій, які можуть сподобатися чоловікам і залишитися з нами як мінімум на найближчі кілька сезонів. Ми спостерігаємо пальто райдужних відтінків не тільки в жіночих трендах: вони стали частиною безлічі чоловічих колекцій на показах осінь-зима 2021 у Парижі та Мілані.

Так які ж одиниці верхнього одягу будуть найактуальнішими восени 2021 року?

Теплий бомбер

[ + – ] Популярна модель чоловічого верхнього одягу вже не один сезон

Бомбер — куртка з відсилкою до стилю льотчиків епохи Другої світової війни — одна з улюблених одиниць верхнього одягу в сучасних чоловіків. Модель куртки припала до смаку багатьом автомобілістам і прихильникам активного способу життя. Не дивно: адже ця модель не сковує рухів, зручна для кермування автомобілем, при цьому, вона добре зігріває і дарує комфорт у холоди. Ймовірно, в цьому і криється секрет популярності цієї моделі протягом багатьох сезонів поспіль. Ґрунтовно бомбери увійшли в моду в 2011 році, щоправда тоді дизайнери робили акцент на тонких вітровках-бомберах, схожих на ті, які популярні в середовищі американських студентів і старшокласників.

Хутряне пальто або куртка

[ + – ] Чоловіче хутряне пальто — одиниця верхнього одягу для міського жителя

Також не новий тренд, який залишається на піку популярності вже кілька сезонів. Восени 2021 року будуть популярні чоловічі хутряні пальта з бахромою, а також куртки з хутряним декором. Звичайно, такі моделі більш актуальні для столичної осені та зими, адже хутро безпосередньо асоціюється з міським життям і певним рівнем достатку. Утім, моделі зі штучного хутра також набирають популярність. Словом, восени 2021 року в магазинах представлений великий асортимент чоловічого верхнього одягу з хутра — залишається тільки вибрати зі смаком.

Пальто яскравих відтінків

[ + – ] Яскраві відтінки верхнього одягу рятують від нудьги восени

Аналогічний тренд домінує і в жіночих колекціях. Пальта яскравих відтінків стали своєрідним рішенням для похмурих осінніх днів у 2021 році. Це ж прекрасно: з'явитися навулиці в яскравому пальто, коли погода зовсім не радує. По-перше, ви порадуєте очі тим, хто вас оточує. По-друге — з точністю будете відповідати актуальним тенденціям осені.

Шкіряна куртка з ефектом потертості

[ + – ] Ця "гостя" з 90-х років минулого століття знову стала дуже популярною

Ефект "зістареної" потертої шкіри якнайкраще буде поєднуватися з класичними джинсами, кедами або кросівками. Утім, будь-який кежуал образ зможе стати основою для потертої шкіряної куртки. Цей тренд прийшов до нас із середини 1990-х років, коли саме в таких предметах верхнього одягу хизувалися на екранах герої бойовиків. Утім, зараз таку куртку можуть дозволити собі багато людей, адже тепер доступні й актуальні моделі курток з еко-шкіри.

Стиль мілітарі

[ + – ] На стиль мілітарі можна сміливо робити ставку і прогнозувати його популярність у наступних сезонах

Цей стиль стає все більш популярним, і якщо в минулому сезоні ми спостерігали чоловічі чоботи і штани в стилі мілітарі, то в новому осінньому сезоні 2021 року нам пропонують придбати куртки з відсилкою до військового одягу. На цей стиль можна сміливо робити ставки: велика ймовірність, що куртка або штани в стилі мілітарі знадобляться вам і в наступному сезоні.

Дублянка

[ + – ] Чоловічі дублянки ніколи не виходять з моди

Дублянка — це вічний тренд чоловічого верхнього одягу на всі часи. Змін зазнають лише деякі моменти дизайну, довжини, декору. Але загалом чоловіча дублянка актуальна вже багато років. Утім, якщо у вас вже є одна або дві — ви можете пропустити оновлення гардероба в новому сезоні.

Зелена куртка або плащ

[ + – ] Зелений колір верхнього одягу додасть позитивних емоцій у дні перших заморозків

Зелений колір у цьому році знайшов не тільки жіночі гардероби, але дістався і до чоловічих. Тепер якщо вам не вистачає яскравих відтінків і позитивних емоцій у житті — сміливо купуйте яскраво-зелений плащ або куртку трав'яного відтінку. По-перше, це модно й актуально, а по-друге, такий предмет гардероба може підвищити вам настрій у дні першого снігу і заморозків.