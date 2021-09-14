Тренды осени 2021. Самые модные джинсы сезона

Рассматриваем самые горячие тенденции денима на осень.

В теплое время года мы с радостью надеваем шелковые платья, шорты и тонкие блузки, а с приходом осени и зимы наступает время, когда нелегко обойтись без нескольких пар джинсов. Словом, если вы намерены приобрести новые джинсы в наступившем сезоне осень-зима 2021, предлагаем акцентировать внимание на ключевых трендах этой единицы одежды.

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В этот раз стали актуальными прямой крой, классические оттенки синего, лаконичные чистые линии и понятные силуэты. Здесь есть чему порадоваться, особенно тем, кто считает себя поклонником минимализма. Однако яркие тренды среди свежих решений также присутствуют: например, чего стоит новый маст хэв сезона — носить джинсы низко на бедрах, словно мы снова оказались в 2000-х, или бессменный фаворит дизайнеров — стиль пэчворк родом из 1970-х годов.

Джинсы прямого кроя

[ + – ] В этом сезоне джинсы прямого кроя придут на смену экспериментальным силуэтам

Одна из самых популярных джинсовых тенденций сезона осень-зима 2021 — прямые или слегка зауженные модели брюк, без декора и контрастных потертостей, умеренной (усредненной) посадки. Такая модель джинсов подойдет тем, кому нужно сгладить недостатки силуэта и добавить фигуре стройности. Второе преимущество этой модели — уместность и функциональность. Прямые лаконичные брюки из денима смогут эффектно сочетаться с классическими, спортивными, кэжуал-образами. Если вы остановите выбор на такой модели — точно не ошибетесь и сможете ее неоднократно надеть в течение сезона.

Деним осенью 2021: классические оттенки синего

[ + – ] Классические оттенки для денима снова в моде

В сезоны прошлых лет были актуальны брюки из денима не самых обычных для джинсов оттенков. А в сезоне осень-зима 2021 на первое место вышли консервативные решения — классический тесно-синий. При этом брюки могут иметь как плотный синий оттенок, так и эффект легкой "варености" и потертости. Но не более того: слишком контрастных по отношению к основному цвету светлых пятен на модных джинсах быть не должно. Также в моду вернулись разнообразные оттенки от синего до небесно-голубого.

Джинсы с низкой посадкой

[ + – ] Джинсы с низкой посадкой, в этот раз свободные и слегка приспущенные

О возвращении на модные подиумы джинсов с низкой посадкой говорят буквально все — от модных журналов до блогеров-трендсеттеров. В этом сезоне джинсы должны сидеть на бедрах низко или очень низко — именно так, как модники носили брюки из денима в начале 2000-х годов. Правда, сегодня это уже не те обтягивающие скинни, что были в моде 15−20 лет назад. Нынешние джинсы с низкой посадкой скорее сидят так потому… что их так носят. Ведь чаще всего брюки с низкой посадкой — это свободные модели джинсов, намеренно приспущенные на бедра.

Джинсы с высокой посадкой

[ + – ] Джинсы с высокой посадкой также не потеряли актуальность

Высокая и средняя посадка джинсов по‑прежнему на пике популярности в среде модников. Решений с подчеркнуто завышенной талией в новых коллекциях практически нет, но в остальном нам предоставляется полная свобода. Выбирайте ту посадку, что больше вам нравится и наиболее комфортна: на талии, немного ниже ее или на сантиметр-два выше.

Джинсы-клеш

[ + – ] Джинсы-клеш снова с нами!

Мы снова окунаемся в ностальгию по эпохе 1970-х годов. Эпоха диско продолжает задавать модные тенденции. Так, в наступившем сезоне осень-зима 2021 не обошлось без одной из главных единиц одежды того десятилетия — джинсов-клеш всех силуэтов и вариаций. При этом расширение клешей может начинаться прямо от бедер, от середины бедра, от колена или немного выше, джинсы могут быть средней длины, укороченными или удлиненными, посадка также допускается различная. В любом случае, если вы примете решение купить джинсы-клеш — сможете выглядеть актуально осенью и зимой 2021 года.

Укороченные джинсы

[ + – ] Модель придает женственности любому силуэту, ведь в таких брюках остается приоткрытой щиколотка

Мы успели заметить, что в новых коллекциях большинство моделей составляют брюки из денима полной длины или удлиненных. Но в укороченных, как оказалаось, нам предлагают тоже немало. Они все еще актуальны! Укороченные джинсы могут быть слегка прилегающего кроя, классическими прямыми, расклешенными, очень широкими. В любом из вариантов они добавляют силуэту женственности, обнажая щиколотку. Так, на протяжении теплого сентбря и начала октября можно комбинировать укороченные джинсы с туфлями, кедами или кроссовками.