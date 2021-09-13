Бен Аффлек спас Дженнифер Лопес от назойливого фаната с камерой (видео)

Инцидент произошел в Венеции, где пара впервые появилась вместе на красной дорожке после возобновления отношений

Голливудский актер Бен Аффлек повел себя, как джентльмен, и защитил Дженнифер Лопес от нахального поклонника. Об этом пишет SGE.

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Инцидент произошел в аэропорту Венеции. Пара уже шла по терминалу, когда их догнал назойливый фанат и попытался сделать селфи со звездами. Причем он не только нарушил личное пространство, но и чуть не повалил певицу.

[ + – ] Инцидент в венецианском аэропорту

Бен Аффлек стал на защиту Джей Ло и оттолкнул мужчину подальше. Позже вмешалась охрана и оттеснила нахала к стене. А Бен и Дженнифер проследовали дальше.

[ + – ] Бен Аффлек защитил Джей Ло от нахального поклонника Фото: Скриншот

В Венецию они прилетали, чтобы посетить на кинофестивале премьеру фильма "Последняя дуэль", одну из главных ролей в котором исполнил Аффлек.

Именно на 78-м Венецианском кинофестивале Бен и Дженнифер впервые после своего воссоединения прошлись по красной дорожке в официальном статусе пары.

Они целовались, держались за руки и всячески демонстрировали тот факт, что они снова вместе и счастливы.

Напомним, фильм "Последняя дуэль", в котором снялся Аффлек, рассказывает эпизод из средневековой истории. Рыцарь Жан де Карруж (Мэтт Деймон) обвинил своего друга Жака Ле Гриса (Адам Драйвер) в изнасиловании своей жены Маргариты (Джоди Комер). И спор должен разрешить смертельный поединок. Аффлек играет в фильме графа Пьер д'Аленсона.

По словам Комер, фильм "бросит вызов предвзятым представлениям зрителей о роли женщин в обществе в тот период". Режиссером фильма стал Ридли Скотт.