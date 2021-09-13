Бен Аффлек врятував Дженніфер Лопес від настирливого фаната з камерою (відео)
Інцидент стався у Венеції, де пара вперше з'явилася разом на червоній доріжці після відновлення стосунків
Голлівудський актор Бен Аффлек повівся, як джентльмен, і захистив Дженніфер Лопес від нахабного залицяльника. Про це пише SGE.
Інцидент стався в аеропорту Венеції. Пара вже йшла по терміналу, коли їх наздогнав настирливий фанат і спробував зробити селфі з зірками. Причому він не тільки порушив особистий простір, але й мало не повалив співачку.
Бен Аффлек став на захист Джей Ло і відштовхнув чоловіка подалі. Пізніше втрутилася охорона і відтіснила нахабу до стіни. А Бен і Дженніфер пройшли далі.
У Венецію вони прилітали, щоб відвідати на кінофестивалі прем'єру фільму "Остання дуель", одну з головних ролей у якому виконав Аффлек.
Саме на 78-му Венеціанському кінофестивалі Бен і Дженніфер вперше після свого возз'єднання пройшлися по червоній доріжці в офіційному статусі пари.
Вони цілувалися, трималися за руки і всіляко демонстрували той факт, що вони знову разом і щасливі.
Нагадаємо, фільм "Остання дуель", в якому знявся Аффлек, розповідає епізод із середньовічної історії. Лицар Жан де Карруж (Метт Деймон) звинуватив свого друга Жака Ле Гріса (Адам Драйвер) у зґвалтуванні своєї дружини Маргарити (Джоді Комер). І суперечку повинен розв'язати смертельний поєдинок. Аффлек грає у фільмі графа П'єра д'Аленсона.
За словами Комер, фільм "кине виклик упередженим уявленням глядачів про роль жінок у суспільстві в той період". Режисером фільму став Рідлі Скотт.