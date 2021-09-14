Брэд Питт, Брэдли Купер и другие звезды на финальном матче US Open 2021

За финальной "битвой" Новака Джоковича и Даниила Медведева пришли понаблюдать многие селебрити. И они были явно разочарованы результатом

Сегодня одной из главных тем для обсуждения являются не только результаты MTV Video Music Awards 2021 и долгожданный Met Gala, но и финальный матч US Open, победу в котором одержал россиянин Даниил Медведев. Большинство зрителей следили за напряженной игрой у себя дома, но селебрити выбрались на трибуны. Об этом пишет CNN.

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Многие из звезд сами играют в теннис, как Рами Малек и Брэдли Купер, так что неудивительно было увидеть их на трибунах Национального теннисного центра USTA в Нью-Йорке.

[ + – ] Джозеф Мазелло и Рами Малек на финале US Open 2021 Фото: Getty Images

[ + – ] Замаскировавшийся Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на финале US Open 2021 Фото: Getty Images

[ + – ] Брэд Питт и Брэдли Купер на финале US Open 2021 Фото: Getty Images

[ + – ] Мария Шарапова на финале US Open 2021 Фото: Getty Images

[ + – ] Актеры Хью Дэнси и Клэр Дэйнс на финале US Open 2021 Фото: Getty Images

[ + – ] Кристин Тэйлор и Бен Стиллер на финале US Open 2021 Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава на финале US Open 2021 Фото: Getty Images

Финальная игра между сербом Новаком Джоковичем, первой ракеткой мира и россиянином Даниилом Медведевым выдалась напряженной. Когда стало ясно, что Медведев выигрывает, трибуны взорвались оскорбительным шумом.

[ + – ] Даниил Медведев с кубком Фото: Getty Images

А Джокович был так расстроен проигрышем и тем, что кубок ушел у него из-под носа, что в гневе разбил свою ракетку о корт.

Напомним, проигрыш Джоковича стал главной спортивной новостью. Но ранее победа 18-летней британки Эммы Радукану также произвела фурор.

[ + – ] Эмма Радукану с кубком Фото: Getty Images

Эмма дебютировала в большом теннисе только в 2018-м. А уже 2021-м обыграла Марию Саккари, вышла в финал, где одержала победу над Лейлой Фернандес и получила кубок. Радукану стала первой британкой, вышедшей в финал крупного теннисного турнира за последние 44 года. Последней, кому это удавалось, была Вирджиния Уэйд на Уимблдоне в 1977 году.

Эмма стала настоящей звездой и уже успела посетить Met Gala 2021 в Нью-Йорке, по слухам, приглашение поступило лично от Анны Винтур, которая следит за возникновением новых звезд и не упускает шанса помочь им засиять еще ярче.

[ + – ] Лили-Роуз Депп, Маргарет Куэлли, Кристен Стюарт и Эмма Радукану Фото: Getty Images

Так что стоит ожидать появления Эммы на обложке Vogue.